Rosalía y Rauw Alejandro se mandan mensajes en el escenario de los Latin Grammy

Los dos artistas se subieron al escenario de los Latin Grammy para actuar y aprovecharon para mandarse algunos mensajes con las canciones que interpretaron.

La gala de los Latin Grammy, celebrada en Sevilla por primera vez, ha dejado muchos momentos que quedaran para el recuerdo de estos premios. Algunos de esos momentos los han protagonizados dos artistas, Rosalía y Rauw Alejandro, sobre quienes se posaron todas las miradas para vivir el reencuentro de la pareja tras su sonada ruptura que se daba a conocer el pasado mes de julio.

Y es que la pareja que formaban la cantante española y el puertorriqueño se había convertido en una de las más seguidas y de las, aparentemente, más consolidadas, recordemos que incluso había planes de boda. Por lo que la sonada ruptura dejó en shock a más de uno, especialmente al aparecer rumores de una posible infidelidad.

Aunque hace algunas semanas saltaron informaciones que hacían apuntar a una posible reconciliación entre los artistas, una noticia que daba a conocer el programa "Socialité", las actuaciones de ambos en los Latin Grammy parecen haber cerrado la puerta a cualquier tipo de reconciliación.

Rosalía homenajea a Rocío Jurado con mensaje hacia Rauw

Rosalía fue la primera en lanzar un mensaje al que fuera su expareja, y lo hizo durante el impresionante homenaje que la barcelonesa rindió a Rocío Jurado. La cantante española interpretó la canción 'Se nos rompió el amor' que Manuel Alejandro compuso para Rocío Jurado, aunque hizo algunos cambios que no pasaron desapercibidos.

Rosalía cantando “se nos rompió el amor” en la puta cara de rauw #LatinGRAMMY pic.twitter.com/ek7lrtKYbY — Alvarito Mermelada (@alvarito_mermel) November 16, 2023

En una actuación sencilla, pero cargada de detalles, Rosalía quiso aprovechar la letra de esta mítica canción de Rocío Jurado, que narra el fin de una relación amorosa producido por la decadencia de la pasión sexual, y cambió una de las líneas del tema para lanzar un mensaje a su expareja: "Se nos rompió el amor de tanto usarlo... o de no usarlo". Un cambio que no pasó desapercibido y del que no pudimos ver la reacción de Rauw Alejandro, ya que las cámaras no fueron capaces de captarla.

#LatinGRAMMY Rosalía ha cambiado la letra para decir “se nos rompió el amor de tanto usarlo O DE NO USARLO” ella dijo en plenos Grammys que rauw no le hacía ni puto caso…una reina pic.twitter.com/KzdfaO4Vbh — Álvaro🦈 (@alvaruko_12) November 16, 2023

La versión de 'Se fue' de Rauw Alejandro, su mensaje hacia Rosalía

Por su parte, el puertorriqueño también tuvo oportunidad para mandar un mensaje a su expareja, y también lo hizo sobre el escenario de los Latin Grammy. Rauw Alejandro se encargó de versionar la canción 'Se fue' de Laura Pausini, una canción en la que la italiana habla sobre la marcha y el adiós de una expareja a quien extraña y que no regresará.

yo todavía sigo en shock con rauw alejandro cantándole se fue a rosalía #LatinGRAMMY pic.twitter.com/oaumlcA5WT — Iván ♡ (@Ivanyanoviene) November 16, 2023

Una canción con la que Rauw Alejandro contestaba a Rosalía tras la interpretación de la catalana del tema 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado. Aunque Rosalía no presenció la actuación del puertorriqueño, al menos de manera directa, ya que mientras Rauw cantaba, la catalana estaba en el backstage bailando junto al cuadro flamenco que la había acompañado en su actuación.