El cuarto en discordia de la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen habla claro

Los rumores de infidelidad sobrevuelan la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, y a pesar de que ambos han negado por activa y por pasiva que hayan existido terceras personas en su relación, se sigue insistiendo en el que el esgrimista podría haber tenido un affaire con la modelo Melania Puntas. No habría sido el único, ya que se especula con que la sobrina de Isabel Pantoja habría roneado con el fisioterapeuta de su tía, un atractivo cordobés de 25 años llamado David Rodríguez, durante su reciente gira por Norteamérica. Vamos, que más que tercero en discordia habría hasta cuarto...

Especulaciones sobre las que ahora se pronuncia por primera vez el supuesto amigo especial de Anabel que, ironizando con que "no me llega nada al móvil" y no tiene ni idea de los comentarios surgidos sobre su amistad con la influencer, ha dejado claro que no tiene nada con ella ni ha sido uno de los culpables de su ruptura con Yulen: "Los rumores vuestros nada más, de la tele. No tengo que desmentir nada porque son vuestros rumores".

David Rodríguez defiende su "solo amistad" con Anabel Pantoja

"Anabel es una grandísima compañera y nada más, como Antonio (peluquero de Isabel Pantoja), Alberto (su maquillador), Dani... Compañera de trabajo. ¿Qué os voy a contar yo que no sepáis de Anabel?" ha zanjado, insistiendo en que lo único que les une es una amistad a raíz de haber coincidido en la gira de la tonadillera.

Y es que como contó David, muy cómodo frente a las cámaras para ser su primera vez, la gira fue una experiencia "idílica". "Estoy muy agradecido, tanto por Isabel como por todos mis compañeros, y cuando ella me necesite allí estaré", añadió, insistiendo en que su relación con Anabel es la misma que con el resto del staff de la tonadillera, con quienes ha hecho tan buenas migas que les ha invitado a la feria de Córdoba.

Muy discreto, el fisioterapeuta evitó pronunciarse sobre la ruptura de su amiga y Yulen Pereira: "No sé, es que yo no veo nada. Yo conocí a Anabel en el viaje, yo no veo la tele, te lo prometo, y no conozco a ese chaval para saber si la ha utilizado como dicen. Espero que ella esté bien y por supuesto, que siga nuestra amistad", finalizó, desmintiendo así los rumores de romance con la sobrina de la tonadillera.