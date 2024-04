El momento más dramático de Santi Millán escuece en los pasillos de Cuatro

El presentador de Telecinco que pasó sus momentos más difíciles con la filtración de su vídeo íntimo y sexual más comprometido sube ahora la barrera del drama con otra confesión inédita.

Nueva entrega de Martínez y Hermanos este lunes en el prime time de Cuatro con invitados tan dispares como Santi Millán y La Pija y la Quinqui, los responsables del podcast de moda del mismo nombre.

Claro que si alguien se llevó su buena ración de titulares fue el presentador de Got Talent que, sincero y natural, no dudó en recordar el momento más dramático que vivió en su vida. Y no, no fue la filtración del vídeo íntimo y subido de tono que le convirtió en protagonista de las noticias más morbosas durante un tiempo.

Muy al contrario, aprovechó la sección Rompiendo el Hielo del programa de Dani Martínez para revivir un percance que tuvo en una gala de premios "no muy divertido la verdad". Lo que catalogó de "momento histórico" fue que durante los Premios Goya, se encontraba en el escenario junto a Pedro Almodóvar y Miguel Rellán dándole el Goya de Honor a Alfredo Landa: "Yo estaba allí. De repente, para poner en contexto, a Alfredo Landa le dio un ictus en el escenario y empezó a decir cosas que no tenían ningún sentido. Por ejemplo, 'lo he perfao, por favor'. Era un poco de decir, ¿pasa algo? o espérate un momento... Fue un momento de incredulidad de lo que estaba pasando".

Millán apuntó que se percataron de la magnitud de la tragedia una vez vista la retransmisión: "Ahí nos dimos cuenta de lo que estaba pasando". En ese momento, Carlos Aceres, también invitado en Martínez y Hermanos, apuntaba que lo que se emitió fue algo resumido: "Se emitía con cierto delay y lo cortaron un poco...".

El momento más dramático de Santi Millán no conecta con el público de Cuatro

"Fue el momento más dramático que recuerdo", subrayó Santi Millán, para posteriormente bromear quitando hierro al asunto con que "después de que (Antonio) Resines olvidara la canción en una de las galas de los Premios Goya".

A pesar de la sinceridad y morbo de las confesiones del invitado de excepción de su última entrega, lo cierto es que Martínez y Hermanos no tuvo su mejor noche este lunes y el programa de Dani Martínez en Cuatro descendió en los audímetros hasta el 4.5% de share y 451.000 espectadores, sus peores registros desde el 11 de marzo y farolillo de la noche por detrás de las demás cadenas en lucha titánica frente a La Sexta, que hizo un 4.9% de share y 447.000 espectadores con la película La Teoría del Todo.