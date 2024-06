El tuit de su nieto sobre la herencia de Julián Muñoz obliga a Zaldívar a hablar

La salud de Julián Muñoz se está viendo comprometida en las últimas semanas y es por eso que recientemente era ingresado en el Hospital Universitario de Costa del Sol de Marbella. Estando muy pendientes de su recuperación, los reporteros del corazón hablan habitualmente con Mayte Zaldívar sobre su evolución, que asegura que ha habido mejoría en las últimas horas.

Claro que en sus últimas declaraciones con la prensa se mostró muy seria, agradeciendo la preocupación por el estado del exalcalde de Marbella y aprovechando para defender a su nieto Fran tras el desafortunado post que publicó en sus redes sociales sobre la herencia que Julián Muñoz va a dejar a su familia.

Así, Mayte pidió disculpas por la broma de su nieto asegurando que "ha sido una equivocación y desde aquí quiero pedir disculpas en su nombre y en el de toda la familia". Zaldívar lo achacó a la edad del susodicho, que rápidamente borraba el tweet para que dejara de comentarse el tema, y aseguró que Fran se encuentra muy arrepentido con lo sucedido: "La edad tiene la culpa. Ha sido una metedura de pata y nada más. Está muy arrepentido y lo siento. Ha hecho una broma de mal gusto pero lo ha tomado como una broma, pero de muy mal gusto".

Reiteraba sus disculpas y dejaba claro que para ella no ha sido más que un error y que eso no ha afectado a su relación entre abuela y nieto: "Y desde aquí quiero pedir perdón a todos los que se han sentido ofendidos de cualquier manera y ya está. No voy a decir nada más. Es mi nieto y lo voy a seguir queriendo igual. Se ha equivocado, es un adolescente y no podemos hacer otra cosa. De los errores se aprende".

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, nuevo personaje del corazón

Cabe recordar que Fran Redondo era un perfecto desconocido hasta que decidió dar un paso al frente y comunicarle a una reportera de Vamos a ver de Telecinco cómo se encontraba su abuelo. Parece que el joven malagueño se sintió cómodo frente a una cámara porque unos días después se plantó en el plató de ¡De viernes! para sorprender a su abuela con un ramo de flores y mostrarle el apoyo de toda la familia.

"Para mí es una madre 10, una abuela 10 y como mujer le doy un 1000 de 10", comentó el joven, mientras su feliz abuela aseguraba que su relación era muy especial, pero que Fran era realmente el ojito derecho del ex e Isabel Pantoja: "Quiere muchísimo a su abuelo y su abuelo lo adora, es su amor".

La cosa se lió un poquito, eso sí, cuando después de semanas de vídeos y fotos junto a su abuelo para gritar a los cuatro vientos que está muy orgulloso del exalcalde de Marbella y que lo quiere mucho, decidió hacer una publicación un tanto diferente bromeando sobre lo que la gente cree que va a heredar del sucesor de Jesús Gil, que se está enfermo de cáncer.





"Como la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo", comentó junto a una foto en la que aparecía rodeado de bolsas de basura que estarían llenas de dinero. Por si fuera poco, le añadió la canción Prendío de RVFV, que dice así: "Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi gente está en la calle es porque tienen que gozar y tener dinero en la casa eso sí es felicidad".

Aunque dejó claro que se trataba de un contenido humorístico la publicación causó un gran revuelo porque mucha gente recordó el juicio de la Operación Malaya, en el que su abuelo fue condenado en varios casos por cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación urbanística.