La cruda realidad sobre la pelea a golpes entre Piqué y el hermano de Shakira

Estaba claro que la primera visita de Gerard Piqué a Miami para visitar a sus dos hijos allí instalados con su madre tras el divorcio iba a dar mucho que hablar... Y así está siendo. Si primero salió a la palestra el debate sobre el aumento de peso y el aspecto desaliñado que lució el futbolista en el aeropuerto después la cosa se fue mucho más de madre.

Vamos que un medio local llegó incluso a publicar que Piqué y su excuñado, el hermano de Shakira, habrían tenido una pelea llegando a las manos.

Cabe recordar que, según Verónica Bastos en el programa La mesa caliente, Tonino y Gerard protagonizaron la trifulca cuando el padre devolvió a los niños con su madre: "Se supone que Shakira tuvo una fuerte discusión con su ex y en dicha discusión supuestamente se volvió tan violenta que Tonino se fue a golpes con Piqué para defender a su hermana. Según los rumores, la policía tuvo que intervenir, aunque no hay reportes policiales".

Las versiones del entorno de Shakira y del entorno de Gerard Piqué

Pepe del Real aseguró al respecto que el entorno de Piqué lo desmiente y que el de Shakira matiza que "no se produjeron los hechos que se cuentan en esta televisión, que el trato de la familia es cordial, correcto". En otras palabra que aunque el "trato no es tan amigable como antes, puede que haya algún desencuentro, pero se soluciona de forma razonable y que, por supuesto, nadie pierde las formas. De hecho, me dicen que Tonino y Piqué se llaman por teléfono y la comunicación fluida ya no es con su ex, sino con el hermano de Shakira".

Por su parte Paloma Barrientos habló directamente con el deportista y le insistió en que "eso no ha existido, las relaciones son absolutamente educadas, los niños estaban presentes cuando los recoge y los deja... y ahora los niños se vienen a Barcelona para estar un mes y medio".

Por último, la periodista añadió que "están llevando la presión mucho mejor que cuando estaban en Barcelona y es cierto que dentro de poco se van a encontrar con los abuelos, que lo están pasando bastante mal".