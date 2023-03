María del Monte sentencia a Rocío Carrasco con la ayuda de La Sexta

La cara le cambia cuando Jordi Évole en su programa le comenta con la intención de tener titulares que qué piensa de todo lo sucedido con la hija de Rocío Jurado. Su conclusión es demoledora



"Si Rocío Jurado viviese, no habría circo". Son las palabras de María del Monte para referirse a Rocío Carrasco y a todo lo que ha llevado su docuserie y lo acaecido desde su estreno el 21 de marzo de 2021. La sevillana no ha querido entrar en la escena como personaje invitado a la historia de la hija de La Más Grande y con la que compartió grandes momentos en los inicios de su carrera. Rocío Jurado se fijó en una estrella emergente y así fue. Brilló con luz propia.

La cara a María del Monte le cambia cuando Jordi Évole en su programa de La Sexta le comenta con la intención de tener titulares que qué piensa de todo lo sucedido con Rocío Carrasco. Ella no quiere entrar en el tema. Lo hace de puntillas y aún así resume toda esta historia, docuserie o "cuento" de una forma clara: circo. Lo que no definió es quien era el director de la orquesta y los bufones. Lo pensará pero se lo guarda. Quizás no tarde 23 años para desvelarlo. Directa como siempre María del Monte apunta bien. En ningún momento se detienen a lo que le pudo contar Rocío Jurado de su hija y Antonio David Flores. Fueron muchas las ocasiones donde compartieron confidencias.

Del Monte tampoco se detuvo este pasado domingo en la presunta violencia de género que ha abanderado Carrasco en estos dos últimos años. Nunca habló de presunto. Era una realidad. Para ella. La Justicia va por otros derroteros. La bandera del feminismo agarrado de la violencia de género se la impuso la propia Rocío con el apoyo de algunos sectores de la Izquierda y la Extrema Izquierda.

Pedro Sánchez y la llamada a Rocío Carrasco al margen de la Justicia

Carrasco hasta recibe en su momento la llamada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eso es más mediático que acudir a a casas de acogida a mujeres maltratadas. Y el apoyo del instrumento mediático que decidió apoyar esta causa por otros intereses, entre ellos los crematísticos. Más allá de cómo se haya pronunciado la Justicia.

El hecho de no existir sentencia es mucho más a nivel jurídico que tenerla desfavorable por parte de Rocío Carrasco. No hubo juicio porque no existían para el Estado de Derecho indicios racionales para comenzar el proceso judicial. ¿Para que iniciar un juicio cuando a priori se observa por parte de jueces y magistrados que no parece que tenga motivación alguna el proceso?

María del Monte no quiso darle pábulo al "circo" y entró en el tema tan pronto como lo abandonó. Eso sí lo deja claro. Es un circo.