Se confirma la sorprendente indemnización que recibirá María del Monte

La compañía de seguros ha hecho públicas las cantidades que asumirá para cubrir los efectos sustraídos a la tonadillera, al parecer muy lejos de la cuantía valorada en el robo.

La cantante María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, se enfrentan a uno de los momentos más duros de su vida. Tras el robo con intimidación sufrido hace unos meses en su domicilio, ambas asumen ahora a la incertidumbre de conocer si el sobrino de la tonadillera estaría, finalmente, al frente de la operación.

El matrimonio prestaba declaración el pasado viernes en los juzgados de Sevilla para ratificar los detalles del hecho ocurrido en el mes de agosto, y en el que podría estar implicado el sobrino de la artista, Antonio Tejado.

Un duro relato, del que ha trascendido solo una parte y en el que confesaban haber sufrido, no solo malos tratos, sino también amenazas por parte de los asaltantes. Mientras, Tejado, que se encuentra a la espera del juicio en prisión provisional, ha recibido la visita de su madre en prisión, quien salía del encuentro visiblemente afectada.

La aseguradora hace público el expediente

Mientras tanto, la compañía de seguros ha dado a conocer algunos de los detalles del botín que le fue sustraído a María del Monte, quien no ha revelado si lo ha recuperado o no, pero los datos arrojados no cuadran con la cantidad que supuestamente habrían usurpado a la artista.

Sale a la luz la cantidad de dinero que recibió María del Monte tras el robo de su casa

⬇️Pincha en la foto para acceder a la noticiahttps://t.co/K5k7dMvDg8 — Bekia (@bekiaes) February 18, 2024

Se trata de más de un millón de euros en joyas y otros 14.000 € en efectivo, cantidad que ha sido ya reembolsada por el seguro, o al menos eso lo que la compañía ha reconocido, haciendo pública la cantidad que se le ha abonado a la pareja por todos los efectos personales desfalcados.

Según la entidad, la madrina de Isa Pantoja recibirá 267.639,15 € para cubrir el valor inicial del robo, aunque se trata de una cantidad muy inferior al valor que se aseguró en su momento a través del atestado policial. El motivo de dicho importe es que la compañía habría tenido en cuenta varios detalles sobre la vivienda, empezando por la inexistencia de un sistema de seguridad en la puerta por donde accedieron los ladrones.

Algo que Antonio Tejado conocía bien y que la compañía ha defendido alegando que, aún siendo conocedora María del Monte de que ni el pestillo ni la alarma funcionaban, no puso "ningún tipo de medida para el restablecimiento de ambas protecciones contra riesgo de robo".

Además, a esta cantidad habría que sumarle otros 41.231,37 € pendientes de liquidación y que se les ingresaría si ambas consiguen comprar algunos efectos personales en el mercado negro y lo comunicaran a la compañía. Sin embargo, la suma de los importes seguiría estando muy por debajo de lo robado, llegando apenas a los 308.870,52 €.