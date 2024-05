Maite Zaldívar arremete de nuevo contra Isabel Pantoja por su ex marido

La ex de Julián Muñoz no ha escatimado en mensajes a la tonadillera, casi dos décadas después, en una entrevista en la que se jacta de haber salido triunfante en su guerra.

Mayte Zaldízar ha vuelto a la vida pública tras años alejada de las cámaras, al conocerse que actualmente se encuentra muy pendiente de los cuidados de Julián Muñoz, quien sufre una enfermedad terminal por la que ha estado ingresado casi un mes.

La ex consorte del que fuera alcalde de Marbella ha echado la vista atrás en ¡De viernes! y ha recordado cómo vivió la traición de su marido cuando inició una relación con Isabel Pantoja estando casado y que hizo pública con unas polémicas imágenes en El Rocío, cuando la tonadillera fue elegida como imagen de la ciudad.

El pasado no se olvida

Durante la previa ofrecida por el programa de Telecinco, se ve cómo el equipo del programa le muestra a Mayte unas imágenes del encuentro que hubo en el pasado entre ella, Julián y la madre de Isa Pantoja en un evento donde se destapó la realidad de su relación. En éstas, Pantoja se mostraba sonriente con el, por aquel entonces, alcalde de Marbella, abrazando al nieto de Zaldívar, algo que ésta no puede soportar ver de nuevo.

"De verdad, dadme cosas más agradables. Hay imágenes que me revuelven el estómago, son vomitivas. He llorado mucho a escondidas, en un baño escondida. Lo pasé muy mal", confiesa, afirmando haber sentido mucha rabia en aquellos momentos y cómo reaccionaría de encontrarse de nuevo con la tonadillera: "No correría, la que tendría que salir corriendo es ella".

Aunque eso ocurrió hace décadas, cuando ambas se reencontraron en los juzgados al ser juzgadas por el Caso Malaya, la ex de Julián Muñoz aprovecha para lanzar una dura reflexión sobre el estado actual de al artista y todo lo que le ha ocurrido a la cantante desde entonces: “No robes a los padres y no te robarán a los hijos”.

Además, Mayte reconoce que no ha mantenido una conversación incómoda con Julián sobre Isabel porque es "una pérdida de tiempo", ya que ambos no tienen nada que decir agradable de ella: "De lo que más se arrepiente en su vida es de haber estado con esa señora".

Se muestra implacable cuando le preguntan sobre si le consta que Isabel Pantoja se haya interesado por la salud de Muñoz: "Espero que no, porque yo lo que quiero que mejore, no vaya a ser que se interese y vayamos a peor", y aprovecha para lanzarle un duro mensaje: "esa señora que esté lo más lejos posible de nuestras vidas, de todo lo que nos rodea, de todo. Que no se acerque, que ya se acercó bastante".