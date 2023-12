La ex de "La Isla de las Tentaciones", Fani Carbajo quiere ser Miss España

La exparticipante de "La Isla de las Tentaciones" ha sorprendido en su canal de 'MTMAD' anunciando que se presentaría al certamen si hay una cosa que no se lo impide.

Fani Carbajo ha dado una noticia sorprendente en su canal de "MTMAD" donde la exconcursante de "La isla de las tentaciones" acostumbra a compartir las cosas que suceden en su vida con sus seguidores. La ex de Christofer ha compartido con sus seguidores una oferta de trabajo que le va a costar mucho rechazar.

Fani Carbajo podría participar en Miss España

Tal y como ha contado la ex de "La isla de las tentaciones", mientras estaba en una alfombra roja de un evento, una persona cuya identidad no ha querido compartir se le acerco para ofrecerle participar en el certamen Miss España para mayores de 35 años. Una oferta que dejó boquiabierta a Fani: "¿En serio me estás ofreciendo esto para trabajar? Porque estoy flipando en colores".

Fani reconoce que en el momento en que se lo dijeron "me quedé a cuadros", y que es una oferta que no podría rechazar porque al final "son experiencias que te pone la vida, porque al final todos vamos para el mismo lado". Aunque eso sí, la extentadora ha confesado que cabe alguna posibilidad de que no pueda participar, porque ella y su novio, Fran Benito, está en búsqueda activa de un hijo, el que sería el segundo de Fani: "Si de aquí a abril no estoy embarazada, por qué no".

Además, esta no sería la primera vez de Fani Carbajo sobre una pasarela de modelos, ya que cuando era pequeña, y mucho antes de decidir si escogía la Guardia Civil o la Policía, sus tías le apuntaron a una agencia de modelos. Un mundillo en el que no siguió adelante porque su padre no estaba muy conforme y decidió retirarla de la actividad.

Fani es más que consciente de que esta noticia puede provocar que le llueva alguna crítica, e incluso se atreve a vaticinar los comentarios que pueden llegar en un futuro: "Me dirán: 'esta ridícula a ver dónde va', o que 'ahora cogen a cualquiera'. Todos los comentarios, además, van a ser de mujeres". Aún así, la ex de "La isla de las tentaciones" ha dejado claro que ella lo único que hace es "aprovechar las oportunidades que me da la vida", porque es una mujer fuerte que "todo lo que sea trabajo para mantener a mi hijo lo acepto".