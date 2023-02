Bárbara Rey machaca a Ana Morgade en TVE con la sola idea de viajar a Abu Dabi

La humorista contó con la vedete que ha pasado del silencio absoluto a la más absoluta incontinencia en torno a un asunto que en su día fue tabú y que ha sentado fatal a la pública.

Este martes comenzaba la andadura del nuevo programa de Ana Morgade en TVE Vamos a Llevarnos bien y en otras celebrities contó con la presencia de una Bárbara Rey más de actualidad que nunca por el estreno de la nueva serie de Atresmedia sobre su vida.

Y es que la vedete ha pasado del silencio más absoluto sobre su vida privada a no dejarse nada en el tintero y así lo volvió a demostrar este martes en el programa de La Uno, donde se sinceró con Bibiana Fernández.

Ya puestos a menear el brasero, Bárbara confesó que nunca ha estado en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes donde reside el Emérito, Juan Carlos I: "Por lo que cuentan, es un país maravilloso. No me había planteado ir, a lo mejor a partir de hoy me lo planteo, pero sería muy escandaloso que fuera".

Bárbara Rey: “A lo mejor me planteo ir a Abu Dabi, pero sería muy escandaloso”. #VamosaLlevarnosBien



⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/DGWA6mkbne — La 1 (@La1_tve) February 7, 2023

A pesar de que su vida amorosa siempre ha protagonizado muchos titulares a lo largo de su existencia, aseguró que "no hay tantos hombres en mi vida como se suele pensar" pero el nombre de Alain Delon sí que salió a relucir. Se dice que su idilio duró dos años y medio pero ella, amén de matizar que el francés es "mucho más guapo que Brad Pitt" confesó que "nunca me enamoré de él".

Unos años más tarde conoció a Ángel Cristo, con quien pasó por el altar y cuya relación duró algo menos de ocho años. El domador fue, sin duda, el hombre de su vida. Fue una relación marcada por la polémica, los malos tratos y los escándalos, un matrimonio con sus luces y sus sombras del que nacieron sus dos hijos, Ángel y Sofía. Ellos son lo mejor de su vida y por ellos volvería a vivirla: "Me gustaría que no hubieran pasado cosas que ocurrieron, pero arrepentirme no".

No podía faltar su relación con Don Juan Carlos, un secreto a voces que durante años se tapó y se vetó en los medios de comunicación, pero que ahora se airea en la prensa tras el estreno de la serie de televisión que retrata su matrimonio con Ángel Cristo. Bibiana Fernández aprovechó la oportunidad para preguntarle por Corinna Larsen pero ella lo tiene claro: "No me interesa lo más mínimo. Yo con ella no haría absolutamente nada, es una persona fría y distante y a mí no me gustan esas personas".

El nuevo programa de TVE lo menos visto del prime time

A pesar del morbo y de las declaraciones de Bárbara Rey ya sin censura lo cierto es que Vamos a Llevarnos Bien paradójicamente debutó "mal" en los audímetros este martes ya que la primera entrega del programa de Ana Morgade se saldó en el prime time de La Uno de TVE con un discretísimo 4.8% de share y 486.000 espectadores, lo menos visto de la noche por detrás de todas las demás cadenas generalistas.

El liderazgo volvió a ser para Antena 3 con la telenovela turca Hermanos que anotó un 15.6% y 1.583.000 espectadores, por delante de El Debate de las Tentaciones de Telecinco con un 10.7% y 978.000. El bronce fue para Cuatro con el Viajando Con Chester de Risto Mejide y Marc Márquez y Samantha Hudson de invitados (6.6% y 689.000) y La Sexta cosechó un 5.4% y 595.000 con la película Glimmer Man.