El último giro radical "definitivo" de Bertín Osborne apuntala a Sonsoles Ónega

Las vueltas que está dando el cantante y presentador en torno al capítulo más espinoso de su vida privada no las conoce nadie, pero Pilar Vidal ha vuelto a abrir la caja de los truenos.

De regreso en Madrid tras más de mes y medio en Paraguay visitando a su familia, Gabriela Guillén vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Tras ser increpada en plena calle por una señora que la acusó de ser una "aprovechada" (y a la que no dudó en amenazar con "darle una leche"), la madre del último hijo de Bertín Osborne vuelve a ser noticia, pero por el último giro vital del cantante.

Y es que según reveló este miércoles la periodista Pilar Vidal en Y ahora Sonsoles de Antena 3, Bertín Osborne ha vuelto a cambiar de opinión tomando una nueva decisión sobre su hijo.

Aunque todavía no ha contestado a la demanda de paternidad interpuesta por la modelo, ha reflexionado y quiere "poner las cosas en su sitio", anunció Vidal, añadiendo que el artista reconoce que no ha hecho bien las cosas y quiere "enmendar sus errores" con Gabriela y el bebé, que nació el pasado 31 de diciembre y al que todavía no conoce ni siquiera por foto.

Al parecer, Osborne querría tener un acercamiento con la paraguaya y estaría dispuesto a hacerse las pruebas y a hacerse cargo económicamente del niño si se demuestra que es suyo.

Gabriela Guillén lanza indirectas pero evita pronunciarse sobre Bertín Osborne

Un cambio de actitud al que Gaby ha respondido indirectamente, dejando claro que no necesita al presentador para nada cuando los reporteros le preguntaron cómo ha vivido su primer Día de la Madre: "Pues sola... con mi bebé que es lo más importante. Lo único que necesito es a él. Solo a él".

Muy seria, sentenció que "no voy a comentar nada al respecto" sobre las informaciones que apuntan a que Bertín querría un acercamiento y reconocer la paternidad del pequeño. Un tema sobre el que prefiere "no decir nada", dejando en el aire si en este tiempo ha habido algún tipo de contacto con el artista o si todo sigue igual.

Novedades sobre al culebrón del último bebé de Bertín Osborne que este miércoles ayudaron a que el programa de Sonsoles Ónega mantuviera el liderazgo una tarde más para Antena 3, registrando un 12.7% de cuota de pantalla y 898.000 espectadores, mientras su rival directo, el TardeAR de Ana Rosa Quintana en Telecinco, anotaba un 11.7% y 866.000.

