Cristina Pardo ¿en la lista de invitados "gorrones" de la boda de Tamara Falcó?

La marquesa de Griñón sorprendió a propios y extraños revelando a Dani Martínez que el 60% de los invitados a su enlace con Iñigo Onieva no le regaló nada y ahora vuelan las sospechas...

Cuando parecía que ya no había nada que no se hubiera contado sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva llegó Dani Martínez a Cuatro con la nueva temporada de Martínez y Hermanos y dio el do de pecho.

Lo hizo con una confesión de lo más llamativa de la marquesa de Griñón, invitada de excepción de esta nueva etapa del programa, en la que aseguraba entre otras muchas cosas que el 60% de los invitados que fueron a su enlace matrimonial no les regalaron nada.

Estaba claro que la cosa no iba a quedar ahí, teniendo en cuenta la gran cantidad de rostros famosos que se dieron cita en el bodorrio del año en el mundo del corazón.

Con la sombra de la sospecha planeando sobre sus cabezas, su compañera de tertulia en El Hormiguero Cristina Pardo ha decidido dar un paso adelante y manifestarse públicamente al respecto.

Desde el plató de Más vale Tarde de La Sexta, programa que presenta a diario, Pardo aprovechó la coyuntura para defender su imagen: "Yo hice regalo. Tengo la conciencia muy tranquila. Regalé algo de entre lo que ella solicitó. Me ha sorprendido mucho que solo le hayan regalado algo un 40% de los invitados".

Por su parte, Edu Galán quiso poner sobre la mesa otra explicación posible sobre la impactante ausencia de regalos: "Hay una variable que quizá no estáis teniendo en cuenta, que es que como ella vendió una exclusiva, puede haber invitados que no hayan regalado nada por el hecho de haber cedido su imagen para esas fotografías".

Cristina Pardo y los regalos de boda Tamara Falcó triunfan en "Más vale Tarde"

Pero a la presentadora esta teoría no le convenció del todo: "Os quiero dar algún dato, porque yo estaba allí. En la revista tú no salías si no querías. Era voluntario. La gente que estaba allí de la revista se acercaba en todo momento para preguntar si nos importaba que nos fotografiasen. A nosotros, que estábamos sentados juntos todos los de El Hormiguero, nos preguntaron en todo momento. No estaba implícito que por el hecho de estar en la boda pudiesen hacernos fotos".

Pardo aportó su propia hipótesis aventurando que "a mí me pega más, y lo digo por pura especulación, porque no tengo ninguna información al respeto, que alguien haya esperado demasiado para hacer el regalo. En la lista había cosas desde 20 euros hasta tropecientos mil. Si te retrasas, puede que solo queden cosas de 20.000 euros en la lista de bodas. Claro, viendo eso te puedes preguntar qué hacer...".

Fuera como fuese el caso es que el asunto no deja de ser llamativo y así lo certificaron también los espectadores del magacín de actualidad de la cadena verde de Atresmedia puesto que Más vale Tarde anotó este miércoles un 7.4% de cuota de pantalla y 610.000 espectadores, los datos más altos desde el pasado 23 de febrero, hace casi un mes.