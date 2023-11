Marta Riesco, la amiga de Doña Letizia que amenaza el reinado de Sonsoles Ónega

Ríete tú de la estrecha relación que siempre ha mantenido la Reina con la presentadora de Antena 3, y que no duda en demostrar públicamente, porque le ha salido una nueva "bestie".

Una de las anécdotas de la fiesta del 25º aniversario de La Razón fue sin duda el encuentro entre la Reina Letizia y Marta Riesco, que la ex de Antonio David Flores retransmitió al momento a través de sus redes sociales.

Ni corta ni perezosa, la periodista aplaudía lo "impresionante" que luce la Monarca, que le agradecía el piropo confesando que le gusta que se lo digan.

Todavía en shock por su conversación con la madre de la Princesa Leonor, Marta Riesco reapareció en la cena del 25º aniversario de Infancia sin Fronteras y contó, con pelos y señales, cómo fue su comentado cara a cara con la Reina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Riesco (@marta.riesco)

Marta Riesco ya tiene nuevo objetivo en la vida: "Llámame amiga de Doña Letizia Ortiz"

"Llámame amiga de doña Letizia Ortiz", bromeó antes de confesar que su Majestad le pareció "normal": "La vi muy campechana, una mujer súper natural y lo subí a Instagram sin darle muchas vueltas, y cuando me desperté por la mañana la verdad que es bastante impactante", reconoció sobre su encuentro con la Reina, con la que tuvo una charla divertida: "Me pareció espectacular de guapa, increíblemente. La vi como que le hacía mucha gracia que fuese natural con ella, que se rio, le dije estás guapísima, estás espectacular tal y ella me dijo no te voy a decir yo que no me lo digas, me encanta que me lo digas... y volvió donde estaba".

Una conversación que no terminó aquí luego dejó de grabar y se acercó a Doña Letizia para pedirle una foto. "Me dijo sí claro, por supuesto. Y yo le dije soy periodista y me preguntó de dónde y digo no le voy a contar que se va a quedar....", explicó añadiendo que le pareció una "persona con la mirada penetrante que te escucha. Súper dulce, entrañable".

Marta Riesco sobre la Reina Letizia: "Es el principio de una gran amistad"

"Me sorprendió para muy bien y además no iba buscándola, pensaba que no iba a verla ni de lejos y me la encontré. Estaba un poco fastidiada porque otra compañera periodista me dijo que qué hacía yo allí que la fiesta tenía demasiado nivel para que yo estuviera invitada, y me dije estoy en el sitio que tengo que estar", recalcó, convencida de que este primer encuentro con la Reina "es el principio de una gran amistad, estoy segura", señaló entre bromas y veras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Riesco (@marta.riesco)

¿Qué le preguntaría si vuelven a cruzarse y tiene la oportunidad de entrevistarla? La exreportera de Telecinco lo tiene claro: "más que una pregunta le diría qué bien lo estás haciendo. Le aplaudiría porque creo que es una mujer que es nuestro mejor producto nacional. Se le dio muchos palos al principio, se le hizo muchísimo daño y creo que ha demostrado con creces que es la mejor de la Casa Real. La más preparada, la más culta, y la que más está con el pueblo" destaca sin disimular su admiración por Doña Letizia. Que tiemble la hasta ahora gran amiga mediática de la Reina, Sonsoles Ónega, porque parece que hay alguien dispuesto a hacerle competencia.