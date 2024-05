Belén Esteban destripa por qué a Carmen Borrego se le ha subido el personaje

El nuevo Sálvame no podrá utilizar este nombre en su nueva andadura en el Canal Quickie después de que Mediaset haya tomado medidas drásticas pero la esencia del programa de corazón que estuvo 14 años en la parrilla de Telecinco sigue intocable, como se demostró este miércoles en el debut de Ni que Fuéramos.

En medio de una gran expectación y tras algunos contratiempos de última hora (como mutilar la última palabra del título del magacín "Ni que Fuéramos Sálvame") finalmente debutó el nuevo programa a los mandos de María Patiño y dio mucho que hablar en redes sociales por miles de motivos.

Victor Sandoval nombrando 'Sálvame'

Belen Esteban intentando decir save me en inglés: "Shell me, sheir me"#NiQueFuéramos1 #NiQueFuéramos

