El matiz de Lequio sobre el testamento ológrafo de Aless vuelve a generar dudas

Hasta ahora solo se tenía la versión de Ana Obregón sobre las "últimas voluntades" de su hijo a la hora de utilizar su esperma para dar a luz a su nieta por gestación subrogada. Misterio.

Regreso este lunes de sus vacaciones familiares en Galicia y este martes Alessandro Lequio volvió a sentarse en el plató de El programa de Ana Rosa. A pesar de que dejó claro 24 horas antes que no iba a pronunciarse sobre la pequeña Ana Sandra (hija biológica de Aless y por tanto nieta del italiano) porque le resulta un asunto "complicado, triste y doloroso", sí que hizo importante apreciación sobre la última voluntad que el joven les transmitió a él y a Ana Obregón una semana antes de su muerte el 13 de mayo de 2020.

Todo a raíz de algo que contó la bióloga en la reciente exclusiva en la que presentó a su hija-nieta en las páginas de la revista ¡Hola!, asegurando que el nacimiento de la pequeña fue la "última voluntad de Aless". "Él quería traer un hijo suyo al mundo, aunque él ya no estuviese. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus deseos... aunque el notario no puede estar presente en ese momento", explicó, añadiendo que dicho documento existiría y es legal.

Una información que Alessandro quiso puntualizar, con "un matiz muy importante" cuando se habló de este tema: "Un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado. Lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo. Simplemente quiero decir eso", expresó, sin aclarar si Aless dejó o no por escrito sus últimas voluntades.

Las dificultades de Ana Obregón para inscribir a sus hija-nieta en España

El colaborador quiso aportar el dato cuando se debatía sobre si Ana tendrá problemas legales para inscribir a la pequeña Ana Sandra en el Registro Civil tras revelar que no es su hija sino su nieta; un momento en el que Lequio leyó un titular que deja entrever que la presentadora no tendrá las cosas fáciles para registrar a la recién nacida: "El Ministerio de Pilar Llop presiona al Registro para que rechace la inscripción de la hija de Ana Obregón". Una noticia que no comentó, evitando así salir en defensa de la bióloga, con la que sin embargo aclaró Eque no tiene ningún problema y que su relación sigue siendo buena.