La venganza de Nuria Roca a Juan del Val por ridiculizarla en vivo daña La Sexta

En todas partes cuecen habas... y en todos los matrimonios hay ajustes de cuentas. Los dos presentadores de La Sexta no iban a ser la excepción, ni siquiera cuando están "separados".

Las matrimoniadas dominicales de Nuria Roca y del Juan del Val son cada semana uno de los "atractivos" de cada entrega de La Roca de La Sexta.

Este domingo, sin embargo, y por motivos de salud la presentadora no puedo ejercer su función de capitana de mando en plató y fue su marido el que lo hizo por ella. Ni por ésas, ni estando separados, se libró La Roca de las matrimoniadas de ambos, incluso en la distancia, que para algo vivimos en la era de las nuevas tecnologías.

Así los espectadores de la cadena verde de Atresmedia pudieron asistir a un nuevo momentazo entre ambos cuando el colaborador Nacho García anunció en pleno directo que "me ha escrito Nuria Roca por WhatsApp".

Nuria mandó un mensaje a Nacho para vengarse de Juan del Val por reproducir un mensaje de su esposa con la voz tomada que provocó las risas de los colaboradores. "En el mensaje pone 'El ronquido de Juan'" y, junto a él, "ha mandado un audio", explicó García.

Dicho y hecho, el programa no dudó en emitir los ronquidos del presentador suplente que su esposa envió a modo de ajuste de cuentas y que provocaron las carcajadas de los colaboradores. "¡Para eso!", espetó el también escritor, que alegó entre bromas y veras que se trataba de "una manipulación absoluta de la realidad" porque eso fue tan solo un día que "no estaba bien". "Claro que no estabas bien, suena a estrangulado", no pudo evitar reaccionar Berni Barrachina entre risas, aunque peor "tenía que estar Nuria Roca para grabar esos ronquidos".

A los que no les hizo tanta gracia por lo visto fue a los televidentes porque este domingo La Roca, sin Nuria Roca, bajó en los audímetros hasta el 4.3% de cuota de pantalla y los 402.000 espectadores, sus registros más bajos desde el 2 de junio.