Las sinceras palabras de Elena Tablada a Bisbal: "La vida da muchas vueltas"

La diseñadora de joyas, y ex pareja del almeriense, ha recurrido a las redes sociales para pronunciarse sobre el documental del cantante, el cual vio con Ella, la hija que tienen en común.

David Bisbal estrenó en octubre su documental Bisbal, en el que hace balance su más de dos décadas dedicadas a la música. Una producción que está dando mucho de que hablar, no solo porque el almeriense abre la puerta de su intimidad más profunda, sino por las personas que 'se han omitido' en este recorrido. Y es que, el cantante internacional habla desde la delicada situación que vive con su padre, que tiene Alzhéimer, a algunas de las incógnitas mejor guardadas de su vida íntima, sin dejar ningún tema sin tocar. Bueno, sí, hay algunos episodios de su vida que no aparecen, como su relación con Chenoa.

Quien sí 'aparece' es Elena Tablada, la madre de su primera hija, Ella. El documental está centrado en su vida familiar con su actual mujer, Rosanna Zanetti. Pero también hace mención a las mujeres que pasaron por su vida antes que ella y que marcaron un antes y un después -bueno, casi todas-. La historia de amor de Bisbal y la diseñadora de joyas duró casi siete años, de los cuales el cantante no ha podido evitar hablar en su documental. Ahora ella da su opinión sobre el documental.

Elena habla en Instagram de Bisbal

Bisbal y Tablada llegaron a comprometerse, pero no pasaron por el altar. En 2010 dieron la bienvenida a su primera hija en común, y tan solo un año después la pareja se separaba; y no de forma amigable, ya que estuvo marcada por las polémicas y los desacuerdos en cuanto a la custodia de Ella y los aspectos financieros. Ahora, después de más de una década, su relación es muy distinta y la diseñadora afirmó recientemente que tienen una relación cordial. En sus últimas declaraciones, Elena afirmaba que había visto el documental durante "una noche en casa" junto a su hija. De hecho, confesó que "fue emocionante ver la trayectoria y los logros tan merecidos y el orgullo de su hija al ver la grandiosidad de su padre a base de un gran esfuerzo". Unas palabras que se pudieron leer en su Instagram.

Unas palabras sinceras en las que la diseñadora deja entrever que ella puede tener una imagen distinta de su romance: "En cuanto a la parte personal que a mí respecta, creo que cada uno tiene derecho a elegir cómo quiere recordar su vida y hay que respetarlo", para añadir que "nuestra vida se ve diferente dependiendo de cómo la miremos y de los recuerdos que decida preservar. Yo siempre elijo quedarme con lo bueno para poder mirar atrás y sentir plenitud y agradecimiento, y así se lo transmito a mis hijas". Seguidamente, Elena asegura que "la vida da muchas vueltas, pero lo que es indiscutible es que a pesar de que la relación no funcionara, Ella nació del amor que se tuvieron sus padres y creo que eso es algo que hay que transmitirle a Ella para que no tenga ninguna duda de que ella también viene del amor, al igual que sus hermanos", recalca. Y es que, a pesar de que Bisbal da mucho protagonismo a su actual mujer y, por ende, a sus hijos en común con ella, la hija que tienen ambos en común es igual de importante en su vida.