Las tres o cuatro horas sin cámaras "interruptus" de Ana María Aldón y su cosota

La que fuera mujer de José Ortega Cano corría a los brazos de su pareja y, tras las típicas preguntas sobre si todo estaba bien, cogían asiento e intentaban bajar las revoluciones después del tan esperado reencuentro. Aldón quedaba sorprendida y encantada al enterarse de que su hija Gema ha estado con Eladio en su casa y le aseguraba que se encuentra fenomenal.

Después, emitían un recopilatorio de imágenes de la concursante hablando en el confesionario sobre lo importante que era la palabra 'cosota' para ellos: "Que me quiero casar con él, que él ya lo sabe y que nos vamos a casar. Si me dice cosota, es que nos vamos a casar". Aramendi preguntaba claro y conciso si habían dicho la palabra clave y ambos decían que esa palabra significaba mucho. "Me ama, que me adora, que me... que me... Viene siempre de la mano conmigo, impulsándome, ayudándome, motivándome, adorándome, ilusionándome y dándome toda la vida que tengo dentro, que tengo mucha", comentó Ana María.

La boda de Ana María Aldón y su hora sin cámaras caen en saco roto para Telecinco

Tras una pequeña pausa, el presentador del reality escuchaba a la pareja hablar del 15 de abril, una fecha que a la diseñadora le gustaba para celebrar la boda aunque ella misma reconocía que quizás era demasiado precipitado. Tras varias semanas de concurso, confesaban su deseo de tener una hora sin cámaras y Eladio aseguraba que una, dos, tres o cuatro.

Y sin embargo, tanto amor, tanta pasión y tantos recuerdos se estrellaron contra la faceta menos romántica del público que dejó la Gala de San Valentín de GH Dúo en un 11.6% de cuota de pantalla y 881.000 espectadores, las cifras más bajas del reality de Telecinco desde el 30 de enero.

Un martes más Antena 3 volvió a liderar cómodamente con Hermanos y un 12.9% y 1.187.000 mientras Maestros de la Costura se quedó en 8.6% y 672.000 en La 1 de TVE.