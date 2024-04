La indignación de Terelu Campos con Isabel Pantoja esconde una gran mentira

Lo que dijo en el concierto de la tonadillera en Madrid abriendo un melón innecesario no es cierto. Miente una vez más. Y además sacó su lado más altivo a quiénes le pedían una foto.



La hija mayor de Teresa Campos está muy afectada porque Isabel Pantoja no le dio el pésame por la muerte de su madre. Clase de madres. Pensará la mujer que hablaba el pasado viernes de su sobrino en De Viernes después de advertirle en su revista que no hablase más de ella.

Pantoja no le ha dado el pésame porque la tonadillera no recibió la llamada de condolencias cuando falleció la suya. ¿Es una madre más que otra? Dirá la mujer que puso a Madrid de rodillas en su concierto hace dos días.

Terelu se presentaba en el último concierto de Isabel. En pista o patio de butacas. En la fila 10. La hermana de Carmen Borrego disfrutó de la voz de esta bestia en el escenario llamada Pantoja.

La madre de Alejandra Rubio mostró su lado más altivo hacia quienes le pedían una foto para inmortalizar el momento con la hija de la comunicadora madrileña. Fue la propia Terelu quien aseguraba este sábado en el WiZink Center que la tonadillera no se había puesto en comunicación con la familia de la fallecida María Teresa Campos cuando muere su madre. Fue un 5 de septiembre. También comentaba que ella no tenía acceso a Pantoja. No es cierto. Miente una vez más. Ridiculez absoluta. Y el gourmet de la familia. Hacia abajo, tela.

La amiga de Rocío Carrasco pude acceder a Isabel a través de Anabel Pantoja con la que mantiene una buena relación. Muchas confidencias. Y una excelente relación. De mañana tarde n noche. Todas las franjas. Con tan sólo una llamada de teléfono a la sobrina de la tonadillera, podría haber dado ánimos a la cantante cuando falleció su madre. No quiso. Y punto.

La foto de Pedro Sánchez a Terelu Campos y Carmen Borrego

En aquel momento, no interesaba. Trabajaba en Sálvame y tenía que mantener su actitud corporativista. No procedía. Era otro tiempo. 28 de septiembre de 2021. Terelu pudo acceder a Isabel Pantoja. De la misma manera que accede en TVE para volver a Mañaneros donde fue expulsada por mala relación con la dirección y compañeros. Echada y reintegrada. El poder de la Campos con el Sanchismo. Fue Pedro Sánchez quien las recibió en Moncloa. Y con una fotito. El sábado fue la noche de Isabel Pantoja. La capital de España se rindió. Terelu tenía que abrir un melón. Lo ha conseguido. Ha mentido.