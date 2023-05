Belén Esteban llora en la presentación de su gazpacho y, por la noche, ¡fiesta!

La colaboradora televisiva pasó el viernes de las lágrimas en la presentación de 'Sabores de la Esteban' al desmelene total en ‘Sálvame’, el programa en el que trabaja.

Belén Esteban es sentimiento puro, una mujer muy sentida siempre con la emoción a flor de piel, sin filtros, que en cada momento refleja en su cara cada palabra que se le dedica, cada gesto, cada momento especial que vive.

Es por ello que este viernes pudimos verla pasar de las lágrimas por un mensaje recibido durante la rueda de prensa de su nueva propuesta de 'Sabores de la Esteban' al desmelene más absoluto en la emisión del especial 'Sálvame Fashion Week' con todos sus compañeros.

Belén Esteban es lo más icónico de la televisión. Si no existiera tendríamos que inventarla #SalvameFashionWeek pic.twitter.com/FQCpf2l21r — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 26, 2023

La madre de una de las hijas de Jesulín de Ubrique se mostró muy emocionada ante los medios en la presentación de ‘su’ gazpacho y no escatimó halagos hacia toda su familia y algún que otro dardo al extorero.

De su marido, Miguel Marcos, al fondo de la sala con una sonrisa, dijo que "no somos el matrimonio perfecto, pero yo le quiero mucho y él a mí. Me di cuenta todo lo que le quería cuando estuvo conmigo en todo momento cuando me lesioné. Él es el amor de mi vida, sin lugar a duda".

Después cuestionarán si ‘Sálvame’ debe ser declarado Bien de Interés Cultural, pero momentos tan icónicos como este no dejan lugar a dudas.



Belén Esteban (Rosalía) saliendo a lo RoboCop y, después de Lydia (Rihanna) y Victor (Asap Rocky), vuelve a salir😂#SálvameFashionWeek pic.twitter.com/dCvYwhlVJH — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) May 26, 2023

Esteban lloró al mencionar a su hermano y a su marido, agradeciéndoles todo el apoyo que ha recibido, pero el momento más emotivo lo vivimos antes de comenzar la rueda de prensa, cuando recibió un mensaje de su madre que la hizo llorar y que luego leyó: "Mucha suerte hija te desea tu madre, te quiero. Si tu padre te viera, estaríamos los dos sentados en primera fila. Te queremos mucho", reveló muy emocionada: "Yo soy muy emocional y ahora los haters me harán memes, pero me da igual".

Belén, que confesó que “aunque pongo verdes a los periodistas cuando están fuera de mi casa, también están allí para los momentos importantes, así que gracias. Agradezco a la prensa que aquí hay una reportera que la conozco de 20 años y le he pegado cada portazo que no sé cómo está aquí".

Belén Esteban hoy está espléndida. Está disfrutando como una niña pequeña y eso lo está transmitiendo.



El baile con Lydia Lozano ha sido bestial. Las AMO muy fuertemente #SalvameFashionWeek #SFW2023



pic.twitter.com/qd6n75BDji — M 📺 (@casasola_89) May 26, 2023

Cuando le preguntaron sobre Jesulín, Belén dejó las cosas claras: "De ese señor no hablo, solo espero que cocine bien en 'Masterchef'. No hablo de él por la persona que me ha dicho que no hable de él, pero vamos tengo para hablar no un ‘Deluxe’, si no 120, pero no voy hablar por respeto a ella".

Sobre si desea que Jesulín gane el concurso, ella respondió tajante: "¿Desearon que yo ganara Gran Hermano? Pues allí te he contestado todo. Mi familia somos tres y el padre es el padre, pero ella tiene su padre real que se llama Miguel Marcos Marte".

¿Y este momentazo P.U.F (Paloma Urban Fashion) en la #SalvameFashionWeek? Muero ❤️ Belén Esteban ha estado grandísima, se ha marcado un PUF de manual. Es grande y Sálvame es FANTASÍA. #SFW2023 pic.twitter.com/BV2JORCfgJ — Alberto Madrid (@albermadriz) May 26, 2023

Sobre la expansión internacional de su empresa, Belén confirmó que "ahora estamos en Reino Unido y estoy a punto de enviarle unas neveras llenas con el gazpacho, al Rey Carlos para que se deje de té y tome un buen gazpacho español".

Última ‘Sálvame Fashion Week’

Por la noche, Belén participó en la cuarta edición -y última- de la ‘Sálvame Fashion Week’. La Fábrica de la Tele preparó una gala en directo por todo lo alto, en la que hubo desfiles, actuaciones musicales, todo tipo de sorpresas y, por supuesto, en la que las emociones estuvieron a flor de piel.

Con Jorge Javier Vázquez ausente por una baja, María Patiño y Adela González fueron las encargadas de presentar la gala haciendo un esfuerzo para contener las lágrimas: “Perdonadme la emoción, pero esta frase –‘Sálvame vivirá siempre’- dice mucho y es lo que sentimos”, dijo Patiño.

FASHION WEEK lo dieron todo en su último programa, pero no llegaron al millón de espectadores.

Pero lo cierran por CUESTIONES POLÍTICAS.



👗Salvame Fashion Week un 10,5% y

958.000 espectadores.



🤔 Tu Cara me Suena un 18,2% y 1.820.000 espectadores



Belén esteban

Pilar Vidal pic.twitter.com/v2zGu38Z4p — Andrés Fco. (@Frances42353183) May 27, 2023

La ‘Fashion Week’ entretuvo durante cuatro horas a la audiencia y, como en las ediciones anteriores, pasó de todo un poco: Terelu se fracturó un dedo de un pie, un vestido se rompió, hubo un homenaje a Lola Flores, representación de diseñadores españoles de primera línea y de nuevos talentos, momento romántico de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, y Belén Esteban vestida como Rosalía y dedicando unas palabras a la artista catalana. Incluso Conchita estuvo presente.