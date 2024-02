La rocambolesca forma de ligar de Inés Hernand destroza los números de Cuatro

La humorista y presentadora se ha convertido en una de las más polémicas de los últimos tiempos, entre otras cosas porque no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar y contarlo todo.

En la última e increíble aventura a la que Planeta Calleja ha sometido a un par de famosos, Inés Hernand y Félix Gómez viajaron para el programa de Cuatro a la cueva de Arredondo, en Cantabria, que cuenta con una réplica de Marte en la Tierra.

En la base de Astroland, la humorista y el actor han podido aprender en primera persona el alto nivel de preparación que es necesario para realizar una expedición al verdadero Marte... y ya de paso han dado un montón de titulares interesantes sobre sus respectivas vidas y sentimientos.

Y es que en su apasionante aventura interplanetaria para Jesús Calleja, son muchas las horas que han pasado Hernand y Gómez los dos juntos. Tiempo que les ha dado de sobra para reírse, disfrutar, pasar momentos de estrés y cumplir sus objetivos trabajando en equipo.

Una de las anécdotas se produjo mientras comían e la base y Félix no podrían aguantar la risa al ver a Inés disfrutando de lo lindo mientras comía.

"Es que está delicioso", aseguraba añadiendo "estoy emocionada de verdad. Para mí la comida me parece arte. Desde un menú del día y la porra que me ponen en Carabanchel hasta..." fantaseaba dejando volar su imaginación. En ese momento, el actor le desveló que él y su grupo de amigos llaman a los churros "calentitos. Porque los comemos recién salidos y calentitos".

No fue el único momentazo, porque juntos cantaron Hay que venir al sur, de Raffaella Carrá: "Yo en el sur he vivido las mejores vaciladas y (por otra parte mayores) del mundo. Enseguida te sientes seducida. Y tú te preguntas. ¿Me estará seduciendo a mí? No, está seduciendo a cincuenta personas".

En cuanto a los problemas generacionales, algunos como a la hora de ligar. Siempre sincera, Inés Hernand confesó que no liga actualmente por Internet, pero que lo ha hecho: "He tenido historias rocambolescas. Te encuentras gente muy rara. Tiene su utilidad y hay gente que puedes conocer. Se conoce a gente guay. He tenido parejas de Tinder. Y ha sido gente sana y divertida, con entornos normales".

Por su parte, Félix Gómez admitió que a él le costaría: "Me encanta un ligoteo en un bar, en un festival... un mirarte, ponte aquí que voy para allá...". En cualquier caso, la presentadora señaló que pase lo que pase está tranquila: "El sexo o el amor no son mis pilares fundamentales ahora mismo. Para mí es comer, dormir y mis colegas".

A pesar de las jugosas confesiones de uno de los personajes polémicos del momento (Inés Hernand ha hecho correr ríos de tinta por su controvertida cobertura en la alfombra roja de los últimos Premios Goya para TVE) lo cierto es que Planeta Calleja no tuvo su mejor noche en Cuatro este lunes. De hecho, el formato de aventuras de Jesús Calleja tuvo que conformarse con un 3.9% de cuota de pantalla y 359.000 espectadores, sus cifras más bajas con diferencia desde que comenzó la nueva temporada.