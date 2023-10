Muere a los 54 años el actor Matthew Perry, Chandler en la serie "Friends"

El actor estadounidense Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en la serie "Friends", ha fallecido este sábado en Los Ángeles. El intérprete, que solo tenía 54 años, ha sido encontrado por las autoridades en el jaccuzzi de su casa en Los Ángeles y según apuntan las primeras investigaciones, habría muerto ahogado tras sufrir un paro cardiaco, aunque la policía tiene que seguir investigando las causas de su muerte.

Según adelantó el portal TMZ, las autoridades acudieron a su domicilio sobre las 16 hora local, donde lo encontraron inconsciente: "No había señales de ningún hecho delictivo, ni presencia de drogas". Su cuerpo fue hallado por una de las personas que trabajaba con él en su casa, quien se lo encontró al volver de hacer unas compras. Aunque los servicios médicos intentaron reanimarle, no fue posible.

El actor, que entre los años 1994 y 2004 interpretó a Chandler, el hermano de Mónica, en "Friends" ha revelado en varias ocasiones, y en sus memorias, el infierno que vivió a causa de las drogas, llegando a contar que gastó millones de dólares en rehabilitación: "Soy tímido, y estar en una serie que era vista por 30 millones de espectadores hizo que la gente se enterase de mi problema. Por eso es tan importante la existencia de clínicas que te aíslen de todo el ambiente que no te favorece".

Matthew Perry ha contado que en más de una ocasión estuvo a punto de morir por su exceso consumo de alcohol y drogas, que comenzó en el momento en que la serie gozaba de mayor éxito, cuando más presión recibía para estar a la altura del personaje: "He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años... He estado a las puertas de la muerte".

El fallecimiento de Perry no ha dejado indiferente a nadie, desde Warner Bros, la distribuidora de "Friends", han hecho un comunicado mostrando su dolor y agradeciendo los buenos momentos que el actor hizo pasar en la serie: "No hay nada que podamos decir que haga que esto sea menos terrible, te vamos a extrañar siempre. Gracias por cada risa y por darnos a Chandler, vivirás por siempre en nuestros corazones".

También se han pronunciado sobre la trágica muerte del actor las actrices Maggie Wheeler, que interpretó a Janice en "Friends" y que se ha mostrado devastada: "El mundo te echará de menos. La alegría que brindaste a tantas personas en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos juntos". Y la actriz Paget Brewster, que interpretó a Kathy en la serie: "Estoy muy triste. Él fue encantador conmigo en 'Friends' y cada vez que le vi décadas después. Por favor, leed sus memorias, su legado era ayudar. Sin embargo, no descansará en paz... Estará demasiado ocupado haciendo reír a todos allá arriba".

