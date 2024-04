Ángel Cristo lo borda en Supervivientes "torturando" a su madre y Gorka la "lía"

Lo de Bárbara Rey con su hijo mayor parece una serie de catastróficos disgustos que están alcanzando nuevas cotas en Honduras, pero le ha salido dura competencia en la isla, ramo incluido.

Después del romántico reencuentro que protagonizaron hace tan solo unos días, Ángel Cristo Jr y Ana Herminia disfrutaron de su esperada boda en Honduras en compañía de algunos de sus compañeros de edición, porque no todos estaban invitados al gran evento de la edición.

Con muchas ganas de verse por fin y convertidos en marido y mujer, Ángel y Ana se reencontraban en la ceremonia de su boda tras haber reconocido que están hechos el uno para el otro ya que esperan poder compartir el resto e su vida juntos. "Yo pensaba que me iba a quedar sola y Dios me premió con ese pedazo de hombre" reconocía la novia minutos antes de reencontrarse con Ángel. Recordando el complicado momento familiar que vive el concursante de Supervivientes, su futura mujer admitía que seguramente echaría de menos a ciertas personas en un día tan especial para él: "Yo me imagino que sí, habrá muchas personas a las que echará de menos, obviamente".

La emotiva boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en Supervivientes

Emocionado y muy nervioso, Cristo Jr. esperaba a su futura mujer en el altar dedicándole unas preciosas palabras: "Para mí es lo más importante de mi vida, me ha salvado, gracias a ella estoy aquí, no en Honduras, aquí viviendo. Ella y yo ya nos conocíamos de otra vida". Finalmente, la pareja se reencontraba entre lágrimas y muestras de cariño demostrando su gran amor.

"Me encontraste en el peor momento y gracias a ti estoy aquí, estoy vivo. Tú y yo sabemos que nuestro amor lo hemos vivido en otra vida muy lejana, era tan fuerte que Dios nos ha dado la oportunidad de revivirlo, somos almas gemelas" comenzaba diciendo Ángel en sus votos.

Todo muy tierno, amoroso y bonito y un nuevo disgusto para Bárbara Rey por parte de su hijo. De hecho, de las últimas declaraciones la vedette se puede deducir que la opinión que tiene de su nuera es de todo menos buena...

Derrochando amor y complicidad, la pareja ponía punto y final a la ceremonia poniendo rumbo a su noche de bodas, la más especial de todas en los cayos cochinos no sin antes lanzar el ramo de flores de la novia que cayó en manos de Gorka Ibarguren.

Será casualidad o no pero el caso es que precisamente Gorka se ha convertido en el otro gran protagonista de las últimas horas en Honduras, y no solo por la picadura de escorpión que ha sufrido y por la que ha tenido que ser atendido por el servicio médico de Supervivientes.

Gorka Ibarguren, en el ojo del huracán de la polémica... más allá del escorpión

Aunque en un primer momento se alarmó y pensó que tendrían incluso que amputarle un dedo al creer que le había inyectado veneno, todo quedó en un susto sin consecuencias: "No era venenoso. Mis compañeros y el doctor me trataron muy bien y aquí estamos, vivos y coleando".

Palabras de tranquilidad que pronunció en una noche marcada por la polémica revelación de Kiko Jiménez que no ha hecho ninguna gracia a Gorka. Y es que el novio de Sofía Suescun contó a sus compañeros que ha habido "besitos" entre el vasco (que tiene novia fuera) y Marieta; y las reacciones no han tardado en sucederse.

"Tantos besitos que te da Gorka todo el rato por aquí (señalando muy cerca de los labios) y muchos te quieros" comentaba Kiko mientras la de La isla de las tentaciones se limitaba a sonreír, incluso cuando el resto de sus compañeros bromeaban con que "Love is in the air", y Ángel añadía que Gorka no solo le daría besitos sino que le haría también "masajitos".

"Gorka tiene que irse a San Sebastián a dar explicaciones", aseguró el ex de Gloria Camila. "Te aseguro que Kiko no miente y no se calla ni una, ¿le has dado besos en la boca?" preguntaba Laura Matamoros directamente a Marieta, que no dudaba en desmentir al de Jaén: "Tranquilos que yo no le he dado un beso a nadie".

Gorka niega cualquier relación más allá de la amistad con Marieta

La cosa no se quedó ahí, ya que Ángel Cristo recordó que su gran discusión con Gorka estuvo motivada cuando le "aconsejó que cuidase más lo que tiene fuera y menos lo que tiene aquí dentro.Y ahora se me está dando la razón. En vez de frenarlo lo que ha hecho es seguir incrementando. Intenté que frenase, pero no lo ha frenado", apuntó el hijo de Bárbara Rey dando la razón a Kiko.

Gorka, muy cabreado, negó la mayor y estalló contra el televisivo después de enterarse que iba contando que se ha dado "besitos" con Marieta: "Me la pela, me la suda. No me conoce", ¿y qué problema hay? Una persona que no me conoce lo que diga no me importa", zanjó, asegurando que no hay nada entre su compañera y él y que su corazón y su cabeza siguen puestos en su novia, Andrea Morate, "lo mejor que me ha pasado en la vida".

Sea como fuere, entre Gorka y Marieta y Ángel Cristo y Ana Herminia, lo cierto es que Supervivientes: Conexión Honduras logró mantener al público de Telecinco pegado a la pequeña pantalla y mejoró sus propios datos hasta el 19.1% de cuota de pantalla y los 1.421.000 espectadores, sus cifras más altas desde hace un mes.

Además, no solo lideró cómodamente la franja del prime time para Mediaset sino que lo hizo ampliando distancias con las rivales. Antena 3 anotó un 10% y 1.502.000 con Hermanos y Cuarto Milenio de Iker Jiménez registró un 6.3% y 763.000, entre otras cosas gracias a que La 1 empeoró notablemente los datos que suele hacer la noche dominical porque cambió el cine por la serie Operación Barrio Inglés que descendió alarmantemente hasta el 5.3% y 714.000 y 4.9% y 489.000.