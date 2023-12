Bárbara Rey a la carga contra su hijo Ángel con un mensaje envenenado

La vedette ha aprovechado su mensaje homenajeando a la recién fallecida Concha Velasco para atizar y mandar un mensaje envenenado a su hijo Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey sigue en pie de guerra con su hijo Ángel Cristo Jr, especialmente tras haber visto la segunda parte de su polémica entrevista en el programa "De Viernes" de Telecinco, en la que su hijo habla sobre los chantajes que la vedette le hizo al Rey Juan Carlos I con unas fotografías que él mismo tomó.

Desde que se supo que Ángel Cristo Jr iba a hablar sobre su infancia en una entrevista, tanto su madre Bárbara como su hermana Sofía no han parado de advertirle sobre lo que estaba haciendo. Al ver que dichas advertencias no afectaban Ángel, madre e hija podrían haber pasado a la acción de otra manera, dando información a los medios para contar otras historias, algo de lo que ha advertido el propio Ángel: "Están dando declaraciones a los periodistas por detrás, y están usando documentación que es privada y confidencial... No están contando la historia como es. Están cruzando límites que no pensé que cruzarían".

El recuerdo de Bárbara Rey sobre Concha Velasco con mensaje para Ángel

Este enfrentamiento entre Bárbara Rey y su hijo ha llegado en unos días en los que la vedette no atraviesa por su mejor momento personal. La semana pasada, Bárbara se enfrentaba al fallecimiento de su hermano Salvador, y este mismo fin de semana, la actriz veía como una compañera de profesión con la que tantas veces ha trabajado también decía adiós.

Hablamos de Concha Velasco, quien fallecía ayer a sus 84 años tras una complicación en su enfermedad. La pérdida de Concha Velasco ha provocado que multitud de famosos muestren su cariño hacia la actriz y, especialmente, hacia sus hijos Manuel y Paco, que la han acompañado y cuidado hasta su último día.

Una de las personas que también ha querido mandarles un mensaje tanto a ellos como a la propia Concha Velasco ha sido Bárbara Rey, quien ha querido recordar algunos de los momentos en los que coincidieron sobre los escenarios: "Este día, como muchos otros a tu lado, fue muy especial, ensayábamos un baile en el Teatro Boite La Fontana, 1974. ¿Te acuerdas? Cada vez que nos encontrábamos entre el circo y el teatro, recordábamos lo especial que fue esa actuación en el teatro, y como te presenté a Paco. Y de tanto ensayar os enamorasteis".

"Hemos trabajado juntas, nos hemos querido, respetado y admirado, y eso jamás cambiará. Porque tú, Concha, eras y serás siempre una mujer y artista muy especial. No existe nadie en este planeta que no te quiera. Una mujer valiente, divertida, gran profesional y auténtica. Te vas rodeada del amor de todos los amigos, gente que te admita y de lo más importante (la familia), que bonito despedirse así", escribía Bárbara Rey en su cuenta de Instagram.

Pero la vedette no solo ha querido acordarse de Concha Velasco, también de su hijo Manuel, y aprovechando el mensaje, le ha mandado un dardo envenenado a su hijo Ángel Cristo: "Te quiero mucho, y a tu maravilloso hijo Manu también. Un ejemplo de madurez, apoyo, amor incondicional, respeto y saber estar. Un buen hijo".

Unas palabras que dejan en evidencia el mal momento que atraviesa la relación entre Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo Jr, todo a raíz de la entrevista que este último ha concedido a Telecinco. Solo el tiempo dirá si madre e hijo arreglan sus diferencias y retoman la buena relación que han mantenido todos estos años.