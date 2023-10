Los reporteros destrozan la aparentemente idílica relación entre Froilán y Vic

Siempre se ha pensado que los dos hijos de la Infanta Elena eran uña y carne contra viento y marea y las fuerzas externas. Los dos más díscolos de la Familia Real contra el mundo. Pero no.

El próximo 31 de octubre la Princesa Leonor cumplirá 18 años y, además, jurará la Constitución española. Un gran día en el que todavía no se sabe muy bien qué miembros de la familia del Rey acudirán a la fiesta posterior y cuáles no, a pesar de que se lleva especulando sobre ello desde hace semanas.

Y entre tanto rumor, los reporteros fueron testigos este mismo domingo de la llegada de Froilán a España, no se sabe muy bien para qué. Pero por si no fuera suficientemente llamativo, más impactante fue que el hijo mayor de la Infanta Elena se enterara por los reporteros de que su hermana Victoria Federica cogió un vuelo con destino a Perú en un viaje con amigos de lo más polémico que le impedirá asistir a la Jura de la Constitución de su prima, la Princesa Leonor: "No sé nada, me das tú la noticia".

Que Froilán no supiera nada de la sonada ausencia de "Vic" en esta acontecimiento tanto familiar como histórico para España echa un poco por tierra la teoría que siempre se ha mantenido sobre que los dos hermanos eran uña y carne. Algo que llamó mucho la atención en los mentideros y programas del corazón, caso del Fiesta de Telecinco, donde Jorge Moreno apuntó: "Que justo no venga desde julio y, ahora que viene, no sabe que su hermana no está, hace pensar que su relación no es perfecta".

En cuanto a la asistencia de Froilán a la Jura de Leonor, evitó confirmar o desmentir y se limitó a sonreír a los reporteros dejando entrever que no puede desvelar si estará o no. Respecto a su abuelo, Don Juan Carlos, aclaró que todo está muy bien: "Todo perfecto". Pero tampoco aclaró si se verá pronto al Emérito o no.