La futura paternidad de Bertín salpica a Fabiola y él se "liga las trompas"

ESdiario pudo hablar con la ex del cantante poco antes de que ambos revolucionaran el plató de Sonsoles Ónega remantando la faena con titulares de lo más jugosos e impactantes.

Es la noticia bomba de la semana; Bertín Osborne será padre de nuevo a los 69 años. La revista Lecturas ha dado la exclusiva de la que se hablará, y mucho en los próximos meses.

La modelo y empresaria Gabriela Guillén de 32 años está embarazada de algo más de tres meses. La joven y el cantante jerezano se conocieron en 2022 en una campaña publicitaria, ambos posaron juntos en la sesión de fotos de la firma de ropa que les contrató. Gabriela es fisioterapeuta y dirige una clínica de estética en Madrid, por lo que Bertin se puso, literalmente en sus manos para que le ayudase a recuperarse de alguna lesión. El roce hace el cariño, conectaron y comenzaron a verse con frecuencia, de hecho es la empresaria quien viajaba a Sevilla para pasar los fines de semana con el presentador.

Su relación trascendía públicamente aunque el artista se negaba a reconocer que lo suyo fuese algo más que una amistad: “De ella me gusta todo, porque es un encanto, pero ni es mi novia, ni estoy enamorado. Tampoco ilusionado, que además para eso soy más frío que un témpano de hielo”, confesaba entonces.

Gabriela sí le respondía a pie de calle ante el micrófono de un reportero: “Yo le quiero muchísimo, es una persona muy especial para mi, y nunca se sabe lo que puede pasar”. Estas declaraciones las hizo cuando ya estaba embarazada, pero aún no se sabía.

El revuelo se ha desatado por las polémicas declaraciones que Bertín le ha hecho a la periodista Beatriz Cortázar: “No ha sido un embarazo buscado, sino un accidente, pero eso no quita que no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho en esta vida. Llevamos tiempo sin vernos, es una decisión tomada hace tiempo y así va a seguir”.

Gabriela sí ha hablado con la prensa cuando se dirigía a su puesto de trabajo: “Estoy muy ilusionada y es lo más importante para mi ahora mismo. Ha sido una sorpresa, pero no un accidente. Yo estoy tranquila, estoy fenomenal, no tengo mareos ni nauseas. Muy poca gente lo sabía, de hecho parte de mi familia se ha enterado por la por la prensa”.

Fabiola Martínez se sincera con ESdiario sobre su situación actual

Por otra parte ESdiario ha contactado con Fabiola Martínez para recoger esa primera reacción de la impactante noticia: “Quiero mantenerme al margen de su vida, no me corresponde a mi ser el centro de atención ahora. Lo cierto es que somos dos personas libres que nos separamos hace tres años y que él hace su vida por su lado y yo por el mío. Tenemos una buena relación, hablamos mucho especialmente porque tenemos dos hijos y lo más importante es su felicidad. Ahora mismo los niños están con su padre en Sevilla. Durante el año yo les tengo más tiempo, pasan mucho tiempo conmigo, por eso cuando terminan el colegio, Kike y Carlitos se van con su padre a la finca, para que él también esté con ellos”.

Le preguntamos a Fabiola si Bertín le había contado que va a ser padre de nuevo y aunque la colaboradora prefiere callar, si es de suponer que ya lo sabía, y más, teniendo en cuenta que en estos meses de verano hablan por teléfono varias veces al día porque los niños están con Osborne.

Fabiola Martínez intenta ser prudente ante la nueva situación

La colaboradora de televisión quiere ser prudente, insiste en que su intención es mantenerse al margen, todo aunque sabe que inevitablemente le salpicará la noticia. Ellos se separaron hace ya tres años tras 14 de matrimonio, casi dos décadas juntos y dos hijos en común: “Nosotros nos separamos porque llevábamos mucho tiempo que no remontábamos en nuestro matrimonio, y cuando esto sucede lo mejor es separarse y seguir cada uno su camino. Nuestra ruptura no fue algo repentino y brusco. Fue poco a poco. La separación la tengo muy asimilada porque he tenido mucho tiempo para interiorizarla. Cuando rompes porque sabes que ha llegado el momento tienes esa sensación de libertad que reconforta, así me siento yo, libre, serena y feliz”, nos confiesa.

Este verano Fabiola tendrá que alternar trabajo con vacaciones; “Le he pedido a Bertín que me deje unos días a Carlos para ir juntos unos días a la playa y pasar más tiempo con él, porque a diario le dedico menos tiempo. Le he dicho: Carlos, hijo ¿qué te apetece hacer?, y me ha respondido: “mamá yo solo quiero estar contigo”. Es riquísimo, me dice esto y me derrito, la verdad”.

Fabiola también se reservará unos días para irse con amigas a las playas del sur de España y recargar pilas para la nueva temporada.

Fabiola Martínez conocía la noticia por el propio Bertín Osborne

Por lo demás tanto uno como uno otro dieron declaraciones este mismo miércoles al programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3 en el que Fabiola colabora y donde admitió que que ya conocía la noticia antes de salir a la luz la portada de Lecturas: “Me lo dijo él. Me lo contó porque somo equipo, somos amigos y yo creo que lo que tiene un hijo es que te une para toda la vida” .

Bertin también quiso entrar en el programa de Sonsoles Ónega para dar su versión sobre todo lo que se lleva diciendo desde que saliese a la luz su futura paternidad: “Llevo todo el día escuchando tonterías de una cantidad de gente que me sorprende que las digan. Después viendo como llaman a amigos míos que no la conocen a ella, les han llamado, les han perseguido hasta en Portugal. Ahora que le estéis preguntando a Fabiola que si voy a vivir con Gabi, pero Fabiola qué sabe, dejadla en paz", declaraba.

El artista algo alterado por todo lo que se está contando quiso matizar varios puntos: "Sonsoles me parece de coña, mi relación con Gabriela te la voy a contar rapidísimo. Han sido varios meses cojonudos, es una chavala estupenda, y ha pasado lo que pasa muchas veces, no es irresponsabilidad, no somos irresponsables, ni ella ni yo. Yo soy responsable de mis actos y cuidaré del niño y procurare que tenga una vida agradable, tanto él como su madre. Pasó y pasó y ya está y ahora nos responsabilizamos como personas. No es un drama. Tendremos un niño o una niña que será una noticia estupenda".

Bertín Osborne intenta quitar hierro al asunto bromeando

Bertín también quiso salir al paso de las declaraciones que le hacía a la periodista Beatriz Cortázar y que han suscitado polémica por la crudeza de las mismas: “Lo único que digo es que no estaba previsto, no quiere decir que vaya a odiar al bebé”.

El artista aclaró también las informaciones que apuntaban a que él le había pedido a Gabriela interrumpir el embarazo: “Cuando estaba de mes y medio nos sentamos y le dije, tienes dos opciones, en cualquiera de las dos te voy a apoyar”.

Sin perder el sentido del humor dejó de lado la tensión y bromeó con su proyecto de futuro: “En septiembre me ligo las trompas”, sentenció en tono jocoso.