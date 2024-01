Filtran los increíbles datos del fiestón de Don Juan Carlos: cumpleaños caliente

Se acerca la fecha en la que el Emérito cumple 86 años y a estas horas trabaja en cerrar todos los detalles del evento que, ya les anticipamos, va a ser de lo más sonado en Abu Dabi.

Se acerca la fecha de cumpleaños del Rey Emérito. Cuando cumplió 80 años, el Rey Juan Carlos organizó una celebración familiar en el palacio de la Zarzuela y la Casa Real mandó incluso unas fotografías de la familia real antes de ese almuerzo. Lo que pocos saben es que días después el rey padre organizó otra fiesta, más bien un fiestón, en el que hubo más de 200 invitados. Fieles todos, porque nadie contó nada de aquella reunión, tal y como recoge el portal Vanitatis.

Y recuerda la información que hubo todo tipo de asistentes, desde cantantes a periodistas y familiares. Los Reyes eméritos presidieron la fiesta. Pasó un rato el Rey Felipe VI a saludar a su padre y Enrique Ponce, uno de los asistentes, a punto estuvo de arrancarse a cantar contagiado de la emoción de la jornada. Ahora, a punto de cumplir los 86, el Rey Juan Carlos quiere repetir esa fiesta.

Tan agradable es el recuerdo de aquel día que quiere incluso que estén de nuevo Los del Río, como ya hicieron en 2018, y los ha invitado para ser quienes actúen en su fiestón de cumpleaños. Personas del entorno del ex monarca nos avisan de que todo está "muy en el aire todavía" y nos confirman que el dúo flamenco está haciendo lo posible para tener las fechas libres y poder viajar a Abu Dabi. Es allí, en su residencia del barrio emiratí de Al Bateen, donde don Juan Carlos ejercerá de gran anfitrión, tal como adelantó Pilar Eyre hace ya semanas en la revista Lecturas.

Confirmadas las intenciones de fiesta, hay incluso nombres que aparecen como seguros en la lista del exmonarca. El ex jefe de la Casa Real Fernando Almansa, el ex jefe del CNI Félix Sanz Roldán o su médico de cabecera, Manuel Sánchez, y el periodista Carlos Herrera. Habría que sumar también el nombre de un famoso torero, que el citado medio no ha podido confirmar pero que si se emula la fiesta de 2018, parece claro quién es. No está confirmada, de momento, la presencia de grandes empresarios, aunque sí están invitadas las hermanas Koplowitz y el escritor Mario Vargas Llosa. Y Los del Río, como ya hemos apuntado.

Ausencias y presencias

El portal destacaba algunas ausencias como la de la Reina Sofía y su hermana, la Princesa Irene., que tal y como les contábamos en ESdiario sí estuvieron presentes en el cumpleaños de la Infanta Elena en Madrid. Sí que estarán allí, puntuales como un clavo, sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, y todos los nietos Urdangarin y Marichalar que puedan acudir. Felipe Froilán no es duda, como tampoco lo es Victoria Federica, quien adora a su abuelo. Entre los Urdangarin, Pablo es asistencia casi asegurada, así como Irene, que prepara ya su marcha a un viaje de cooperación pero todavía no se habrá marchado. Juan y Miguel, que tienen agendas más complicadas, son quienes podrían faltar.

Y asegura Vanitatis que la fiesta en principio será el fin de semana siguiente al 5 de enero, su cumpleaños, es decir, entre el 7 y el 8 de enero. Don Juan Carlos ha preparado la fiesta de forma impecable y espera que sea un éxito. Cuando preguntamos por la coincidencia con la Pascua Militar, desde su entorno señalan que por eso se organiza días más tarde y que nada tiene que ver.

Es más, refutan la teoría de que se trata de una “afrenta”, como algunos medios han calificado esta fiesta de cumpleaños. “Ni autohomenaje ni provocación, cumple 86 años, se siente fuerte, ha sido un buen año y lo quiere celebrar con los suyos, nada más”, señalan.