Después de su hijo, su "hermano": el retrato más despiadado de Carmen Borrego

A la hija menor de María Teresa Campos no paran de amotinársele sus propias filas y el grueso del otro bando no para de crecer e incorporar nuevos adversarios. Fuego amigo infinito.

Por si no tuviera poco con sus polémicas familiares (la puñalada de su hijo y su exnuera y la amenaza de que hable su exmarido), Carmen Borrego se enfrenta ahora a Gustavo Guillermo, el ex chófer de su madre y del que siempre se ha dicho que era el tercer hijo de María Teresa Campos.

Tras un encuentro amistoso que ambos mantuvieron la semana pasada en una cafetería de Madrid, el antiguo empleado de la familia se sentó en el plató de TardeAR y no dudó en revelar parte de la conversación que habían tenido.

Unas palabras que no sentaron muy bien a la hija de María Teresa Campos, ya que tal y como explicó este lunes en el plató de Así es la vida, siente que al que consideraba su amigo le ha traicionado: "Estoy harta que se me utilice para hacerme daño. Le dedico el salto a mi familia, que tú eres mi familia, sí, pero yo tengo una familia real. Decides entrar a un reality a la semana de morir mi madre y yo no estaba para defenderte. Tú fuiste a un reality por trabajar con mi madre y yo porque soy Carmen Borrego".

A pesar de que en su último encuentro todo fueron buenas palabras, tras sentarse en el plató de televisión, Gustavo no dudó en bloquear a la colaboradora de WhatsApp: "Si me ha bloqueado es su problema. Él se enfada porque le digo a Leticia lo de que estoy serena, él me escribe y no voy a enseñar el mensaje. No voy a actuar igual que ellos".

Carmen Borrego cree que Gustavo Guillermo está traicionando a Teresa Campos

A pesar de los roces, la exsuperviviente tiene claro que no está enfadada, simplemente no va a permitir que la situación continúe: "No tengo problema en encontrarme a Gustavo. No le voy a bloquear, si quiere ser colaborador y le contratan lo celebro. Gracias a Dios mi madre no está para vivirlo. Mi madre le autorizó una entrevista, no que hablara de su familia. No lo permitiría y quien diga lo contrario, miente".

Finalmente, la colaboradora recalcó que no tiene miedo a lo que pueda decir de su familia, ya que no tienen nada que ocultar: "Gustavo cada vez que ha ido a un plató ha sido para hablar de mi familia, no digo nada. Si se pasan límites si me enfadaré, pero yo ahora no estoy enfadada con Gustavo. No tengo nada que temer, que haga lo que él quiera. Lo único que le ruego es que hable la verdad y que deje a mi madre aparte".

Por su parte, a través de una videollamada en el programa TardeaR que se emite después de Así es la Vida, Gustavo confirmó que "es verdad que la he bloqueado, me fastidió lo que dijo, no recuerdo que me dijera que estaba serena, me parecía dolida y es normal. Lo dijo en directo, me sentó mal y la bloqueé", comenzó reconociendo sobre cómo está su relación en estos momentos su "hermana".

Además, aprovechó su intervención para lanzar un nuevo que retrata el Supervivientes de Borrego: "Yo fui a Gran Hermano gracias a Teresa Campos y me siento orgulloso por eso. Que ella ha ido a Supervivientes por ser Carmen Borrego me parece fuera de lugar, también vas porque eres hija de María Teresa Campos".

Gustavo Guillermo piensa que Carmen Borrego no le defiende como debería

Además cree que ella no le está defendiendo todo lo que debería a pesar de que él nunca ha hablado mal de su familia: "Si yo estoy sentado en un plató como está ella y ponen Gustavo el traidor me levanto y me voy, yo no lo permitiría. Me hace daño que no se pare". Además, quiso dejar claro que él solo habla de las vivencias que ha tenido con la familia: "Yo he entrado en Gran Hermano y lo único que he hecho es hablar bien de ella, nunca he dicho nada. Yo no tengo que decir si hablo o no, hablo de mis vivencias, solo he dicho cosas buenas de esa familia y estoy agradecido".

Finalmente, también le afeó que le haya enseñado a algunos compañeros los mensajes que se han intercambiado de forma privada: "No me parece que enseñe los mensajes que le envío, se los envío en privado. Yo con Carmen me he llevado bien toda la vida, como hermanos, hemos discutido y hemos hecho las paces. Siempre le animo a que haga las paces con su hijo, me ha fastidiado lo que ha hecho y estoy dolido".

Las Campos siguen teniendo más tirón que sus aledaños, incluido Gustavo Guillermo

El culebrón infinito de Las Campos y aledaños, sin embargo, no deja de interesar al respetable por más tiempo que pase y este lunes Así es la Vida mejoró sus cifras ascendiendo hasta el 9.7% de share y 897.000 espectadores, las más altas de los últimos cuatro días.

No tuvo la misma suerte TardeAR con Gustavo Guillermo, que bajó algo hasta el 11% y 837.000 y después de varios días imponiéndose a Antena 3 volvió a caer frente a Y ahora Sonsoles (13% y 946.000).