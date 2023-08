Christian Gálvez a la desesperada: airea su intimidad con Patricia Pardo y cae

Las tardes de Telecinco son un chorreo de espectadores en dirección a otras cadenas (sobre todo Antena 3) así que el presentador no duda en echar toda la carne en el asador. Ni por ésas...

Competir contra las tardes de Antena 3 en los últimos tiempos no es tarea fácil. Y si no que le pregunten a Christian Gálvez, que hace todo lo posible por evitar el chorreo de espectadores de Telecinco que no cesa...

Este miércoles, por ejemplo, Gálvez daba la bienvenida de nuevo a Álex en la final de una nueva entrega del concurso 25 Palabaras y antes de dar paso al último juego, no dudaba en compartir una anécdota de su vida personal y privada junto a Patricia Pardo, quien sabe si en un intento de cautivar a un público que se le resiste con un poquito de cercanía...

El caso es que el presentador no dudó en hablar de un viaje que hizo junto a su nueva esposa: "Hace unos meses hice uno de los viajes más importantes de mi vida con mi pareja, a Jerusalén", explicó, sorprendía aún más al concursante cuando le confesó que tal fue su impacto con la ciudad que incluso se hizo posteriormente un tatuaje: la cruz de la Custodia de Tierra Santa.

El viaje de Christian Galvez con Patricia Pardo que marcó al presentador

"Recordé que estando allí, en el Muro de las Lamentaciones, me dijeron Ojo con lo que le pides al Muro porque se cumple", reveló, eso sí, dejando a todos con la intriga de qué había pedido pero con una sonrisa que delataba que su emoción. "Ya contaré si se cumple o no", prometía. Claro que no es la primera vez que habla de su intimidad con Patricia Pardo en el concurso que presenta. En el último programa, también contó cómo su pareja le ayuda con el vestuario... ¿Un leve intento de salvamizar 25 palabras a ver si remonta?

Si esa es la intención desde luego parece que tendrá que ir buscando otra estrategia porque Telecinco volvió a bajar de nuevo este miércoles en su franja hasta el 9.5% y 679.000 frente al 9.7% y 715.000 del día anterior.