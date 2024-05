Pablo Motos lo borda con el secreto del matrimonio de Alaska y Mario Vaquerizo

La de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche es otra de las parejas mediáticas que más interrogantes y curiosidad generan entre el respetable público, pero los cantantes tienen un valor añadido.

En un final de semana algo atípico por los festivos y puentes en algunas zonas de España este jueves El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 recibió la visita de toda una veterana en el programa como Alaska, que se convirtió en invitada Infinity por sus, ni más ni menos que 20 visitas al plató de Trancas y Barrancas.

Privilegio que solo comparte con otros cuatro famosos en la historia del formato. Será por entrar a formar parte de este prestigioso club televisivo que la cantante se mostró de lo más generosa a la hora de hablar también de su vida y de su relación con el no menos mediático Mario Vaquerizo, que tanta curiosidad e interés genera en el respetable.

Así, durante la entrevista, Alaska contó que este año cumple con Vaquerizo 25 años y Motos no dudó en preguntarle por el secreto para estar tanto tiempo con alguien: "Cada uno necesita sus cosas y hay que respetarlo mucho", admitió la artista.

Y es que, a su juicio, hay zonas de la otra persona donde no debes entrar, por no hablar de la convivencia: "Tenemos la suerte de ser muy distintos a la hora de afrontar un conflicto".

Aunque ella tiene claro que no hay ningún secreto o truco para triunfar en una relación duradera sí quiso matizar que "hay que currárselo, cada uno es como es, no puedes cambiar al otro, hay que adaptarse y eso no es algo malo". Y por supuesto, considera crucial, seguir queriendo a la otra persona: "Lo cierto es que no hay ningún truco o estás enamorado o no, y esto es así".

Secretos de matrimonios que rivalizaron con los de otra pareja de mediáticos muy conocida en el panorama social patrio, la de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Y fue precisamente la visita del célebre chef al programa la que hizo más audiencia que la de Alaska este jueves.

De hecho, con ella en plató, El Hormiguero mejoró sus cifras hasta el 15.9% de cuota de pantalla y 2.036.000 espectadores, los registros más elevados desde el pasado 25 de abril, precisamente con la entrevista al marido de Pedroche.