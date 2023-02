El hijo de Vargas Llosa fulmina a Isabel Preysler con una foto de su madre

Ya lo dijo Alba Carrillo en su momento: a la reina de corazones su último novio le ha salido "respondón". Y ya no tanto el escritor como el resto de miembros de su familia. Ajuste de cuentas

Después de semanas de rumores, y mientras los protagonistas y sus hijos guardan silencio, los traductores de Mario Vargas Llosa y un matrimonio de íntimos amigos confirmaron durante el acto de entrada del premio Nobel en la Academia Francesa lo que se había convertido en un secreto a voces: su reconciliación con Patricia Llosa.

Como si su relación de casi 8 años con Isabel Preysler se tratase solo de un sueño que nunca fue real, o del argumento de alguna de sus novelas, el escritor ha vuelto al lado de la que fue su mujer durante medio siglo y sus hijos Álvaro, Morgana y Gonzalo no pueden ocultar su felicidad ante la decisión de sus padres de darle una nueva oportunidad a su amor.

Nunca ocultaron la poca simpatía que sentían por la reina de corazones, ni tampoco disimularon su alegría cuando su progenitor y la madre de Tamara Falcó rompieron a finales de noviembre de 2022 y Mario retomó el contacto (con cada vez más cercanía) con su exmujer. Habían recuperado por fin a su padre y volvían a ser una familia unida.

A nadie deben mi padre y su obra tanto como a ella. Mi padre lo ha proclamado muchas veces en público, nos lo repite a menudo en privado. Nadie merecía estar en primera fila más que ella. La mujer de su vida, dicen los cursis. No sólo los cursis. Los inmortales también. pic.twitter.com/VGKjtYECDb — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) February 9, 2023

Algo que han escenificado en París, durante el acto de investidura de Vargas Llosa como miembro de la prestigiosa Academia Francesa. Un día muy especial en el que Patricia ha ocupado un lugar protagonista en primera fila y en el que su hijo Álvaro le ha dedicado unas preciosas palabras a través de un mensaje publicado en redes sociales con el que, dejando claro que es la mujer de la vida de su padre, ha fulminado definitivamente a Isabel Preysler: "A nadie deben mi padre y su obra tanto como a ella. Mi padre lo ha proclamado muchas veces en público, nos lo repite a menudo en privado. Nadie merecía estar en primera fila más que ella. La mujer de su vida, dicen los cursis. No sólo los cursis. Los inmortales también", ha asegurado, confesando así los sentimientos del Nobel hacia su exmujer ¿o de nuevo mujer?

Mario Vargas Llosa, la espada y la mediación de Isabel Preysler y Tamara Falcó

Otro de los temas que está dando mucho que hablar es la "espada medieval" personalizada que Mario Vargas Llosa lució en su investidura como académico francés y que se supone que eligieron Isabel Preysler y Tamara Falcó.

Fue hace varios meses, cuando su relación con la socialité todavía iba bien, cuando el Nobel encargó a un artesano de Toledo la elaboración de su espada, que lleva grabado su nombre. Un artesano al que conoció gracias a la mediación de Isabel, que fue quien los puso en contacto gracias a un buen amigo suyo.

Una gestión en la que Tamara estuvo muy involucrada también, puesto que entre los diferentes modelos de arma, la marquesa de Griñón eligió el diseño que lleva por nombre Excálibur porque era el que más le gustaba de entre todas las opciones, y a Mario le pareció bien y siguió su consejo.

El 5 de diciembre, cuando llevaban ya casi una semana separados, fue cuando el premio Nobel acudió a Toledo a recoger la espada y, para ello, no dudó en llamar a Isabel para que le acompañase ya que la gestión había sido suya. Esta fue la última ocasión en la que acudieron juntos a un sitio a pesar de que ya no eran pareja y, a raíz de este último encuentro, no habrían vuelto a verse.