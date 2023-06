Diego Matamoros fue el primero en abandonar la fiesta de la boda de su padre

El hijo del novio, que llegó indispuesto a la ceremonia y con cierto retraso, aguantó lo que pudo, pero decidió irse con su novia cuando empezó a sonar la música en el salón del Ritz.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo vivieron este viernes no de los días más felices de su vida al darse el “sí, quiero” en la Basílica de San Miguel, en Madrid, en compañía de todos sus seres queridos.

El colaborador de televisión contó con la presencia de todos sus hijos -menos Anita Matamoros, con la que ya sabemos que se está reconciliando- y de muchos amigos que no quisieron perderse este eventazo... Y, aunque todo el mundo sabía que la ceremonia comenzaba a las 17:00, hubo quien se retrasó unos minutos.

Marta Riumbau no me acaba de convencer, pero tampoco me disgusta. Las perlas en el pelo y el peinado sí que no me gustan.

Diego Matamoros pues un hombre pero las gafas me espantan. pic.twitter.com/5ZrMTNb8i6 — Sara🩷 (@SaraMalaFan) June 2, 2023

Fue el caso de Diego Matamoros, el hijo influencer del novio, que llegó a la iglesia acompañado por su novia, Marta Riumbau cuando la ceremonia ya había empezado, pero confesaba ante los medios de comunicación que se había indispuesto tras la comida y que eso había provocado el retraso.

"La verdad es que estoy un poco tocado porque me ha sentado mal la comida, pero con muchas ganas de disfrutar. No he podido hablar con mi padre, pero he avisado de que llegaría tarde. No quería perderme la boda de mi padre", confesaba a los micrófonos de Telecinco.

Diego Matamoros ha llegado cuarenta minutos tarde a la boda de su padre #yoveosálvame https://t.co/Ki48q2sCkR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 2, 2023

No obstante, Diego hizo una entrada triunfal en la basílica, típica del guion de una película romántica, porque, según Alonso Caparrós dijo a la salida, "Laura Matamoros estaba leyendo el texto que Diego había escrito a su padre cuando ha llegado y le ha tomado el relevo, ha sido muy bonito".

Diego emocionó a los presentes con el siguiente discurso: "Para él va a ser la boda más bonita y la más real y sincera. Además, estamos toda la familia, todos los que no estuvimos la otra vez, y creo que lo vamos a pasar muy bien. Esta boda es muy diferente porque creo que se hace con mucho amor. En la anterior no estuvimos ninguno de los hijos, Ana sí. Este es un punto y final a una larga travesía en el desierto donde ahora colma la felicidad y la unión familiar".

#NOTICIA Día de boda, día de preparativos. Diego Matamoros pasa por la peluquería y por un gabinete de masajes para ponerse a punto cara al enlace de su padre, Kiko Matamoros, hoy con Marta López Álamo. Todas las miradas sobre una de las familias más mediáticas de España... pic.twitter.com/xjvn1bE61N — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) June 2, 2023

Diego aseguraba que era un día muy feliz para su padre y que estaba dispuesto a disfrutar por todo lo alto, pero lo cierto es que no pudo ser así.

El hijo del colaborador de televisión fue el primero en abandonar la fiesta que tuvo lugar en el Hotel Ritz. Cabe recordar que Diego fue diagnosticado recientemente con espondilolistesis degenerativa, una afección en la cual una vértebra de la columna se mueve hacia adelante fuera de la posición apropiada sobre la vértebra inferior. Si se desliza demasiado, el hueso puede presionar el nervio y causa dolor. El influencer pasó por el quirófano para intentar solucionar el problema el mes pasado.

Diego, finalmente, no pudo aguantar debido al malestar general que sufría y confesaba que se encontraba peor que antes de la boda: "Sí, me duele bastante la cabeza y tal” y añadía que "es que no me encuentro bien. Creo que es mejor una buena retirada ya”. Eso sí, aseguraba que había intentado aguantar el máximo de tiempo, pero ya no podía más: "Todo lo que he podido".

Al menos, el hijo de Matamoros pudo disfrutar de la fiesta y la música que el colaborador de televisión y Marta habían escogido para un día tan importante "La verdad es que ahí dentro se lo estaban pasando muy bien. Está siendo muy bonito y la banda de jazz estaba siendo espléndida".

Con el rostro visiblemente desencajado por el malestar que sufría, Diego se marchaba junto a su chica, Marta, que es uno de sus grandes apoyos, para descansar en casa.