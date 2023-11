Los "cuernos" de Ana Rosa y Sandra Barneda salen a la luz de forma accidental

Ni las propias presentadoras vieron venir la que estaba a punto de caerles encima de la manera más imprevista posible. Cosas del directo, las llaman algunos, momentazos televisivos otros.

El traspaso de "poderes" entre presentadores de unos programas a otros siempre suele dar lugar a momentazos que no pasan desapercibidos entre los espectadores y esta vez le tocó el turno a Sandra Barneda con Ana Rosa Quintana.

La presentadora de Así es la Vida de Telecinco conectaba con la de TardeAR para pasarle el testigo. Quintana avanzaba al público en conexión con Barneda los contenidos que iba a tratar su programa, adelantaba que iban a hablar de Ángel Cristo pero también hacía una pregunta sobre otro tema a su compañera de cadena que la dejaba sin palabras...



“¿Tú alguna vez te has sentido estafada o te han puesto los cuernos… financieros?”, quería saber Ana Rosa, pero su pausa entre las últimas dos palabras impactaba y sorprendía a Sandra: “¡Qué susto! Has hecho un silencio que digo ¡madre mía, me tengo que desahogar! Cuernos financieros no; de otro tipo, sí”.

El traspaso de poderes de Sandra Barneda a Ana Rosa Quintana con sorpresa incluida

Claro que en este momento, la veterana periodista la cogió al vuelo y hasta hizo una confesión privada indirecta: “¡A quién no le han puesto los cuernos! Luego os cuento lo de los financieros”, respondió con ironía y mucho sarcasmo.

Confesiones o no, que dieron lugar a un divertido momentazo televisivo en una jornada de miércoles que se resolvió favorablemente para los dos programas en los audímetros. De esta manera, Así es la

Vida de Barneda subió hasta alcanzar cifras de 10.4% de cuota de pantalla y 988.000 espectadores, los datos más altos desde hace más de un mes. Por su parte, TardeAR de Quintana hizo lo propio ascendiendo hasta el 10.7% de share y los 926.000 televidentes, sus cifras más altas de toda la semana.