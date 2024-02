Un nuevo varapalo familiar amenaza la tranquilidad de Bárbara Rey

La nueva estrategia de su hijo, Ángel Cristo, pasa por mantener su imagen pública de la mano de Telecinco, donde acaba de firmar su entrada en el reality más famoso de la cadena.

Ángel Cristo ha sido el protagonista de los mayores y más escabrosos titulares en los últimos meses. Concedió una polémica entrevista a ¡De Viernes!, donde contó, sin tapujos, algunos de los episodios más oscuros que vivió durante su infancia.

Unas declaraciones que rompían con la supuesta armonía familiar y que abría la brecha que ya existía entre él y su familia, Sofía Cristo, y su madre, Bárbara Rey. Este viernes, regresaba al espacio de Telecinco del prime nocturno para anunciar que será el sexto concursante de Supervivientes 2024.

Una bomba que se expande más aún

La pasada noche explicaba que ya está preparándose a conciencia para viajar a Honduras, donde tendrá que compartir playa y supervivencia con otros famosos, como Arkano, Arantxa del Sol, la peluquera Lorena Morlote o Zayra Gutiérrez.

Ángel Cristo contará lo más grande de Bárbara Rey en ‘Supervivientes’ #ACTUALIDADhttps://t.co/BCWYAoEoag — MiChavaleria (@MiChavaleria_) February 24, 2024

El nuevo fichaje estrella de Mediaset explicaba que: "Va a ser muy duro, pero sí, quiero intentarlo", a través de una videollamada con Santi Acosta y Bea Archidona, a quienes confesaba: "Va a ser una prueba muy dura, de superación, en un momento complicado para mí. Espero poder aguantar, que el físico soporte todas las pruebas y mentalmente estar fuerte para entretener a la gente y dar mucho juego".

Ángel Cristo Jr se suma de nuevo al carro de las exclusivas tras desvelar los abusos que había sufrido por parte de su madre desde muy pequeño, confirmando todo tipo de detalles que siempre habían formado parte de una nebulosa de rumores sin confirmar, y con los que provocaba una guerra abierta con su familia, de la que Bárbara Rey ha evitado pronunciarse públicamente, a pesar de la evidente estocada que la situación ha supuesto para ella.

segun esta foto de @Algopasatv podemos confirmar que #SV2024 contara con 17 concursantes entre los que se encuentran perfiles como Angel Cristo Jr, Arkano, Claudia Martinez y Zayra Gutierrez pic.twitter.com/yCeFs69mRy — comentandotv (@mibebitofu) February 24, 2024

Cristo Jr confesó en el plató del programa cómo se convirtió en el hombre de la casa sin elegirlo: “Mi madre siempre estaba muy sola. Yo soy el hombre de la casa y me encargo de todo lo que ella necesita, de todo lo que haga falta. Lo que es gestionar una casa”, explicaba en la citada entrevista, sin que su hermana confirmara los hechos, alegando en todo momento que sufría una distorsión de la realidad.

La que no le acompañará es su novia, al parecer también invitada, pues Cristo Jr quería afrontar la aventura junto a Ana Hermida: "Pero ella no ha podido por problemas de salud", ha puntualizado, mientras aclaraba que llevaba siendo tanteado mucho tiempo. "Hace tiempo que me lo habían ofrecido, pero por determinadas circunstancias había decidido no hacerlo. Este año ha encajado todo", ha confirmado en el programa que le sacó del anonimato en el que ha elegido estar durante toda su vida.