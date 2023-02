La gran verdad y la “mentirijilla” de Manuel Díaz “El Cordobés”

La generosidad absoluta que ha tenido con su padre después de toda una vida de desprecios es innegable. No tiene precedentes. Sin embargo, algo de lo que se dice no es del todo cierto.



Es la alegría compartida por todos. El abrazo entre un padre y un hijo tras 54 años. Durante más de 5 décadas Manuel Benítez El Cordobés no ha querido reconocer a su hijo nacido de una relación extramatrimonial cuando ya estaba casado con Martina Fraysse.

La justicia en 2016 le otorgaba la paternidad a El Califa de oficio por no querer someterse a a las pruebas pertinentes para conocer la verdad que todos intuían. La genética en estos casos es traicionera para quien niega la evidencia. Este martes Manuel Díaz se enfrentaba a la prensa en uno de su días más felices. Compartir lo que tanto ha luchado durante toda su vida.

Una gran verdad para Manuel, la generosidad absoluta que ha tenido con su padre después de toda una vida de "feos". Una generosidad de la que no hay precedentes. Una generosidad que tiene una clara motivación, las mujeres de su vida.

Nada que agregar ante quienes optan por otra fórmula para Manuel Díaz de lo que hubiesen hecho en su lugar. Aquí hay poco debate. En su libertad y su decisión radica estos días su máximo estado de embriaguez emocional.

Manuel Díaz contó con varios pilares importantes para llegar a buen puerto

La "foto de mi vida" lo dice todo. Varios pilares importantes para llegar a puerto, su mujer Virginia Troconis, su hermano Julio Benítez y su ex mujer Vicky Martín Berrocal. Y su madre y el gran papel de su vida, le inculcó siempre el amor por su padre. El mensaje que recibió de niño fue de amor. Y es lo que desprende ahora.

Hasta aquí no hay que poner un "pero". Otra cosa distinta es cuando se dice que Manuel Díaz El Cordobés renuncia a la parte de la herencia de su padre. Imposible. No se puede renunciar a algo que no se tiene. La herencia nace el día que fallece el causante. Lo demás es literatura barata venida a más. No a Derecho. Hasta el momento lo que posee Manuel Benítez El Cordobés es patrimonio y dinero. Es suyo y no es herencia. La herencia nace en el minuto que fallece el protagonista. El día que fallezca Manuel Benítez El Cordobés será cuando todos los herederos serán llamados a la sucesión testada (con testamento) o intestada (sin testamento). En estos casos siempre hay testamento.

Manuel Díaz será llamado a la herencia como el resto de sus hermanos

Serán llamados todos los herederos legítimos. Y su mujer de existir en el momento. El cónyuge es heredera legítima. Padre ya no tiene. Manuel Díaz será llamado a la herencia como el resto de sus hermanos. En ese momento será cuando acepte o renuncie a la herencia de su padre. También se puede aceptar a beneficio de inventario. Aquí no será el caso. Aquí las deudas (si las hubiera) quedarán minimizadas por el patrimonio libre de cargas.

Hasta el momento nada de renuncia porque la vida da muchas vueltas. Y cuando llegue el momento quizás piense más en sus hijos que en su padre. Sucede en la mayoría de las ocasiones. Hay que esperar. Tiempo al tiempo.