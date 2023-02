Carmen Lomana casi revienta el polígrafo de Conchita con sus mentiras

La socialité se enfrentó a la máquina de ‘Viernes Deluxe‘ que dejó echando humo con la cantidad de falsedades que contó, aunque en un par de preguntas sí dijo la verdad.

Carmen Lomana dejó temblando la máquina de Conchita después de la cantidad de mentiras que la empresaria soltó para intentar engañar al polígrafo en casi el cien por cien de las preguntas.

Eso sí, aprovechó para poner en jaque a la jet set española, abundando en su guerra abierta con Ágatha Ruiz de la Prada y expresando su opinión crítica hacia Isabel Preysler y la Casa Real.

Lomana mintió sobre su fortuna, ya que según ella sus joyas no llegan a valer dos millones de euros, algo que Conchita ha señalado: "Miente". Además, la empresaria ha intentado ocultar la verdad sobre sus retoques estéticos.

Carmen aseguró que solo se ha sometido a una operación estética en los ojos hace ya 15 años: "Es para lo único que he pasado por quirófano", dijo, pero la máquina de Conchita volvió a destapar la verdad: "Hay una reacción clara, ha mentido".

Conchita, quien está a los mandos del "detector de mentiras", confirmó que la empresaria decía la verdad cuando le preguntaron por Naty Abascal. "Empezamos una relación de amistad y yo no me di cuenta de que Naty me hacía la vida imposible hasta más tarde", relató Lomana. "Estando en una fiesta en Ibiza me echaron por su culpa", prosiguió.

¿Es cierto que cuando llegaste a Madrid, Naty Abascal y otra famosa te hicieron la vida imposible?

SÍ, VERDAD. #polilomana — Deluxe (@DeluxeSabado) February 3, 2023

Mientras Carmen disfrutaba de la fiesta ibicenca, cuatro personas desconocidas se le acercaron de malas formas: "Me dijeron que me fuera, que yo qué hacía allí. Al cabo de un rato, la dueña me dijo que me tenía que marchar porque sus amigas no querían que estuviera allí", contó.

Cuando los tertulianos le preguntaron cuál creía que era el motivo por el que ocurrió aquello, la madrileña respondió que "era por envidia". Además, añadió que "llevaba un vestido de Dior", dejando caer que ese era el motivo de los celos.

También se habló sobre el pensamiento de Carmen Lomana con respecto a Victoria Federica. La empresaria opinó que la sobrina del rey está sobrevalorada en el mundo de la moda: "Ella no es modelo, no se mueve en ese ambiente".

Además, siguiendo con el tema de la moda, surgió la polémica del desfile de Dior en Sevilla. "No sé por qué no me invitaron, ya que soy clienta desde hace muchos años y he hecho muchas cosas con ellos. Me merecía estar allí", explicó.