Da por primera vez un "beso en los morros a un tío" en Supervivientes y le gusta

Las primeras semanas en Honduras están siendo de lo más prolíficas a la hora de establecer los "roles" en la isla de cada concursante y hay uno de ellos que tiene claro cuál es su función.

Poco a poco los concursantes de esta edición de Supervivientes van encontrando su sitio en Honduras (algunos no, como es el caso de Patricia Donoso, que ya ha vuelto a España tras abandonar voluntariamente el reality).

Así cada participante va desarrollando su propio rol y Ginés Corregüela se ha convertido en el encargado de divertir a sus compañeros en playa Royale.

El concursante se en el metió estos días mar y con la ayuda de Jonan Wiergo utilizó dos plantas para fabricarse unas trenzas de pega. "Hola chicos", dijo saliendo de la playa cual sirenita. El Rey del bocadillo, muy decidido cruzó la orilla y a través de la valla, dio un beso en la boca a Diego Pérez.

Ginés Corregüela y Diego Pérez: besos en Supervivientes

"Le he dado un beso en los morros porque me llevo muy bien con el y le estoy dando ánimos. Si no le ha gustado ya que me lo diga él, pero yo creo que le ha gustado", comentaba después. "Es la primera vez que le doy un beso en los morros a un tío", añadió.

"¿Ves? Es que te estás abriendo, vas a salir de aquí gay", le decía Jonan. "Tiene un no sé qué que engancha, tiene una mermeladilla. Está bueno esto. Me has dejado el labio bien eh, al final verás", le comentaba Ginés a Diego. "Es que beso muy bien, hacía mucho que no me besaban en la boca", respondía el exparticipante de La isla de las tentaciones.

"Jonan me ha puesto las trenzas y me he sentido como un chiquillo con ellos, me lo he pasado genial", admitía el concursante. "Con Ginés me lo paso muy bien y el hecho de disfrazarle hace que me lo pase todavía mejor. Cada semana voy a hacerle un disfraz nuevo", dejaba claro el influencer.