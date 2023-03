Ana García Obregón: ¿necesidad del mayor o interés del menor?

La presentadora no ha inventado la "compra de niños". La polifacética actriz es una más. El tema que ha puesto el país patas arriba no es la "compra". ESdiario se detiene en la parte legal.



Es la portada de la semana. Del mes. Incluso puede llegar a ser la del año. Ana García Obregón de nuevo mamá por maternidad subrogada, vientre de alquiler o "compra de niña". La revista Hola ha sido la cómplice de la información de la que se habla en todo medio de comunicación con tratamiento político o rosa. Ana García Obregón ha vuelto a ser el centro de la noticia. La comunicadora y otrora bióloga lo vuelto a conseguir, sin alevosía: ser interés. Antaño, sus posados veraniegos.

ESdiario se detiene en la parte legal y moral. Más allá de la compra de "niños" que en otros países está permitido. En España no es posible. No hay legislación para llegar a esta situación. Los más pudientes optan por cruzar el charco y llegar a América y los que cuentan con menos poder adquisitivo se quedan en Ucrania. Las condiciones de las madres gestantes no tienen nada que ver. Cuestión de dinero. Para unos y otros. La realidad es así. Ana García Obregón no ha inventado la "compra de niños" a través del vientre de alquiler o maternidad subrogada. La polifacética actriz es una más. Han sido mucho los que han recurrido a este sistema para ser padre o madres. El tema de la Obregón no es la "compra". Es la diferencia de edad.

Ana Obregón abre la "caja de los truenos". Qué debe primar en estas situaciones. La necesidad del mayor (de querer ser padre, en este caso madre) o el interés del menor de tener una vida con una garantías que le hagan llegar a ser mayor desde una infancia temprana. El dilema llega lejos. Ahora bien, en nuestro país y en todos los temas relacionados con separaciones y divorcios con menores siempre, y desde un punto de vista jurídico, debe primar el interés del menor en todas y con todas sus consecuencias.

El interés del menor que prevalecer sobre los intereses de los mayores. Las custodias, las manutenciones, los regímenes de visitas, la patria potestad están reguladas en funciones de los menores. No de los mayores.

La necesidad de ser madre de Ana Obregón por encima del interés de la menor

Salvando las diferencias existentes entre una separación con hijos y una maternidad subrogada, según la noticia que protagoniza Ana García Obregón, su necesitad de ser madre ha estado por encima de la necesidad de una "criatura" de llegar a los brazos de una mujer que cuenta con 68 años. Riqueza mucha, vitalidad menos según dicta la sabiduría popular de los padres.

Cerca de los 70 años, la naturaleza madre manda. Aquí no hay mentiras. La hija de Ana García Obregón comenzará el colegio cuando su madre cumpla 72 años. La niña de la presentadora será consciente del paso de "niña a mujer" cuando su progenitora "civil" haya sobrepasado los 80 años. A esas edades la comprensión entre una madre y una hija, es, tiene y es de obligación de ser, mucho menor. Es de ley natural. El Derecho Natural es la base del Derecho aplicado. No parece ser que sea así.

La presentadora vive su gran momento después de años de lucha contra un cáncer, el de su hijo, que no llegó al fin esperado. Una desgracia que nunca debe ser compensada "por compra" de otro hijo. Al menos con el agravante de una diferencia entre madre e hija de casi 70 años.

La actriz no abre el debate de la maternidad subrogada sino de las condiciones de los vientres de alquiler. Fuera o dentro de España. De nuevo, Ana García Obregón ha conseguido abrir el debate. Este no es tema baladí. Es una niña que no pidió venir al mundo. El interés del menor siempre.