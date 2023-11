El "maltrato" inédito de Edmundo Arrocet ayuda a Risto Mejide a incendiar Cuatro

Había gran expectación por lo que decía Bigote sobre su relación con María Teresa Campos y, sobre todo, con las hijas de la presentadora, Terelu y Carmen, pero la cosa salió por peteneras.

La nueva temporada de Chester con Risto Mejide empezó este miércoles por todo lo alto. El primer invitado fue Bigote Arrocet, que aprovechó su intervención para poder desmentir todas las informaciones que han salido sobre él tras la muerte de María Teresa Campos, con quien mantuvo una relación de seis años.

Desde el principio de la entrevista en Cuatro, el humorista quiso dejar claro que tenía la conciencia tranquila y que esa tranquilidad le permitía enfrentar las noches de su vida. Sin embargo, la conversación tomó un giro emocional cuando Risto Mejide le preguntó sobre su relación con su padre. Edmundo Arrocet no pudo contener las lágrimas al revelar que su padre le pegaba y que le tenía miedo. A los 12 años, abandonó su hogar y pasó una semana durmiendo en la calle.

Bigote Arrocet no pudo contener las lágrimas la desvelar a Risto Mejide que su padre le pegaba cuando era un niño

Aunque sin duda, la historia de amor con María Teresa Campos ocupó un lugar central en la conversación. Preguntado por lo que significó la presentadora para él, abrió sus sentimientos y contó cómo fue la primera vez que la vio: "Nos miramos y conectamos, fue algo misterioso. Nos miramos y a mi me vino como una ternura. Me fui y pasó mucho tiempo y nos volvimos a escribir. Como ya habíamos estado hablando durante mucho tiempo, conectamos cuando nos volvimos a ver".

"Yo la conocí en su magnitud. En la casa de Teresita me ponía a cantar en la piscina y empezaba a hacer imitaciones, en esa época ya nos gustábamos. Tenía tanta vida. Yo iba a su casa, Gustavo me venía a buscar a casa de mi hija, porque yo me iba a vivir a Canarias. Un día ella me dijo que me quedara allí, a partir de ahí me quedé y empezamos a vivir juntos, cada uno en su habitación", reveló.

Bigote Arrocet advierte que sabe mucho de la vida de "Teresita"

En su relato, Campos le contaba toda su vida, sus inicios en la radio, lloraban juntos, le contaba sus penas: "Yo sé mucho de la vida de Teresita, son seis años. De repente te encuentras con que aparecen omniscientes y omnipresentes, que saben lo que has hecho y lo que harás. De repente de la noche a la mañana empiezo a escuchar a personas que he visto solo una vez como si hubieran estado viviendo con nosotros o en la cama con nosotros. Me entra la risa".

Bigote reivindica con firmeza los años que estuvo al lado de María Teresa Campos.



No tiene tan buen recuerdo de los satélites omnipresentes que deambulaban a su alrededor.



“Yo sé mucho de la vida de Teresita”#ChesterBigote pic.twitter.com/ACVKYFylS9 — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) November 1, 2023

Es ahí cuando Risto le preguntó el porqué de su silencio cuando hablan de él, ya que el silencio otorga, a lo que respondió: "Si tengo que contradecir todo lo que dicen de mí... Yo nunca he dejado a Teresita por un Whatsapp, el día de mi cumpleaños 29 de noviembre me voy con Teresa a Málaga. Hubo una discusión entre los dos y ya se acabó".

Sobre Terelu Campos, hija mayor de la presentadora, explicó que desde el principio siempre estuvo en su contra, y a pesar de querer dejarlo en evidencia nunca pudo aportar pruebas. Listo a contar toda la verdad, reveló que María Teresa le dijo de casarse, algo a lo que él se opuso ya que no estaba con ella por el dinero. Ella quería dar un paso más en su relación para poder darle el dinero de su jubilación, tenían que empadronarse juntos y convertirse en pareja de hecho: "¿Yo he hablado mal de Teresa? En fin".

"A mi me han dicho chulo, que yo he sacado dinero. Yo le he prestado dinero a Teresa. ¿Ves lo que tienen hoy en día en el testamento? Pues yo le he dejado dinero a Teresita, me avergüenzo de decir eso pero estoy harto. Le he dejado dinero a Terelu que me lo ha devuelto. He conseguido trabajo al marido de Carmen (Borrego) y a la hija de Carmen. ¿Por qué se meten en mi vida si yo no tengo nada en contra de ellas? Hice solo una entrevista, ¿cuántos programas han hecho ellas a costa mía? Tendré que decir mi verdad y lo que yo he vivido. Es doloroso hablar de dinero, pero si yo no me defiendo quien me va a defender", protestó el humorista.

Edmundo está “hasta acá” de las acusaciones de aprovechado.



“Yo le he dejado dinero a Teresita. Da vergüenza hablar de esto, pero hay que decirlo”#ChesterBigote pic.twitter.com/mlwYnrxQi0 — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) November 1, 2023

Por si no era suficiente, lanzó un claro mensaje a las hermanas Campos, enfrentándose a ellas directamente: "Si tienen ese WhatsApp donde yo dejé a Teresita que me lo muestren. La tercera vez que nos peleamos la dejé. Yo estoy para vivir y disfrutar, no para discutir mentiras que no son verdad. Alguien habría interesado en que no me casara con su madre, es lo que me imagino. Si no no entiendo como alguien me tiene tanta tirria. Dijeron que me matarían, si un hombre llega a decir eso yo ya estaría en la cárcel. Teresita tiene un teléfono, pues que lo muestren, así de simple".

El motivo por el que Edmundo Arrocet no asistió al funeral de Teresa Campos

Risto Mejide aprovechó para preguntarle el motivo por el que no asistió a su funeral: "Yo estaba en Perú, tuve que volver a Chile por unos documentos. Si no yo hubiese venido antes y me hubiese gustado estar aquí... No sé si hubiese ido al funeral, porque hubieran hablado mucho. Si voy o no voy, hubieran hablado mal. Ya han pasado cuatro años desde que no estoy con ella, no tenía sentido ir a despedirme".

Según la versión del cómico chileno, un día discutieron y después ella no le abrió la puerta el día de su cumpleaños, por lo que su relación se acabó por completo en ese instante. "Que sepas que me voy queriéndote", le dijo a la presentadora, y posteriormente fue Gustavo a buscarlo. Una semana después, ella publicó una carta diciendo que ya no estaban juntos, por lo que no dio espacio para solucionar las cosas.

Triste y decepcionado por la situación que está viviendo, revela: "Las apariencias engañan mi querido Risto, y engañan mucho. y de repente el más malo del planeta soy yo. Mi hija mayor me dijo que cómo podía soportar a sus hijas, pero yo que le iba a decir a una madre que adora a sus hijas. Yo la quería, yo he sido muy feliz con ella, me pasaba meses sin salir de su casa. Teníamos buena conversación, arreglábamos cosas de la casa. No se sabe cuando yo compraba maquinaria para arreglar la casa, le ayudaba a arreglar cosas, esas cosas nunca las he contado ni las contaría, pero ya han pasado cuatro años que me están torturando y tengo que contar mi versión. Me duele que hayan dicho cosas de mi que no son verdad".

"Terelu no ha ido más de siete veces en seis años a su casa, y Carmencita menos. Que ella diga si no es verdad lo que yo he dicho. Que se siente frente a mí, yo no tengo nada que ocultar", añadió. Finalmente, terminó dándole las gracias a Risto por haber tenido la oportunidad de contar su verdad: "Te agradezco mucho que, esta angustia que he tenido durante estos cuatro años, pueda hablar tan a gusto. Te agradezco a ti que me hayas dado este espacio en este sillón".

El caso es que a Risto Mejide no se le dio mal el comienzo de temporada otorgando minutos televisivos a Edmundo Arrocet para aportar su versión porque Cuatro registró este miércoles con el Chester un 6.8% de cuota de pantalla y 522.000 espectadores, en una franja en la que se impuso a Antena 3 con 5.5% y 517.000 para La Red Púrpura y a La Sexta con un 3.8% y 358.000 para Desmontando: La Guerra de la Independencia.

Liderando se colocó La Uno de TVE con Cuéntame cómo pasó (12.5% y 1.282.000) y Telecinco con El Musical de Tu Vida: Miguel Bosé (8.8% y 748.000).