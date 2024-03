El tío de Kate Middleton aparece en Telecinco para hablar sobre su cáncer

Ya ha pasado una semana desde que se descubriera el misterio entorno a Kate Middleton. La Princesa de Gales anunciaba en un emotivo vídeo que le habían diagnosticado un cáncer y que se encontraba recibiendo quimioterapia preventiva. Desde entonces, han sido muchas las personas que se han volcado con ella y con la Familia Real Británica, que en el mes de febrero también anunciaba que el Rey Carlos III sufría cáncer.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK