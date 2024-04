Mario Vaquerizo enciende de nuevo las redes con su visión del rey emérito

El artista ha hablado sin tapujos al ser preguntado por el revuelo mediático que envuelve a la familia Campos y la llegada del rey emérito a España, a quien defiende abiertamente.

Es habitual que Mario Vaquerizo manifieste sus opiniones sin pelos en la lengua, conocido por su franqueza y espontaneidad, pero recientemente ha despertado una gran polémica en redes al defender la vuelta del Rey Juan Carlos I a su país natal.

La llegada de Don Juan Carlos a Sanxenso ha causado un nuevo revuelo, pues no estaba claro cuál sería su siguiente movimiento al mantenerse lejos de España durante el problema de salud que ha obligado a ser tratada en hospitalario a su esposa, la reina Sofía.

Opiniones que generan polémica

"Me sorprende que sea noticia que nuestro Rey Juan Carlos haya vuelto a Sanxenxo para hacer lo que más le gusta, que es hacer deporte con sus regatas", declaraba, “Además, lamento el escarnio público al que están sometidas personas de cierta edad como él, recordando el antiguo adagio: "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra", expresaba el marido de Alaska.

Mario Vaquerizo defiende que Juan Carlos I vuelva a España "a disfrutar de lo que más le gusta" y lamenta que "personas de cierta edad" como él "estén sometidas a un escarnio público": "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra"https://t.co/07XY3TR8AI pic.twitter.com/dbCkHlY8vq — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) April 20, 2024

El cantante, que reconoce haber tenido desavenencias con su familia, ha tenido también palabras para la situación familiar que vive la hija de María Teresa Campos tras las exclusivas de su hijo, José María Almoguera y Edmundo Arrocet, y se muestra afectado por la situación en la que se encuentran todos.



Mario ha confesado que: "Yo al clan Campos le conozco, sobre todo conocía mucho a Teresa que, además, se portó siempre muy bien conmigo, por eso siempre le estaré agradecido, a Terelu la conozco más, he coincidido en más programas y a Carmen la he descubierto hace poco y me cae bien".

🗣Mario Vaquerizo sobre la polémica del clan Campos: "No me puedo posicionar por Carmen Borrego" https://t.co/2XRuD5Q7US — El Periódico Extremadura (@EPExtremadura) April 21, 2024

Repasando todos los acontecimientos de las últimas semanas, el cantante explicaba que "lo que pasa en las familias, dentro, es muy difícil, yo no me puedo posicionar por Carmen, por su hijo, por Paola, yo no me puedo posicionar por ellos tres, los otros satélites me dan igual".

Por su parte, el concursante de El Desafío no cree que Edmundo sea un satélite: "Tampoco, él en un momento dado también fue familia, lo decidió Teresa. A mí lo que me preocupa, bueno yo voy a dormir muy tranquilo, pero la pena es que un hijo y una madre estén viéndose así, creo que ni lo quiere uno ni lo quiere el otro" aseguraba el colaborador.