El nuevo trabajo de Kiko Hernández fuera de Sálvame tiene que ver con Fran Antón

Consciente de que su íntima relación de amistad con el actor genera todo tipo de especulaciones incluso desde su propio programa el colaborador de Telecinco no dudó en adelantarse a todos.

A vueltas con la relación de amistad entre Kiko Hernández y Fran Antón este martes fue el propio colaborador de Sálvame el que quiso adelantar una noticia sobre su futuro laboral juntos antes de que la diera ningún otro medio.

Así, desveló en Sálvame Naranja Plus que ha recibido una nueva oferta de trabajo y que, una vez más, tiene que ver con su nueva pasión con las tablas del teatro. Un director le ha ofrecido un papel en una obra en la que también participará su amigo íntimo, Fran Antón.



"La semana pasada me llamó un director de teatro y me ofreció un papel", aseguró Hernández, avanzando que la obra se llamará El silencio de las palabras, se estrenará en septiembre y también participará Fran Antón.

Consciente de que su íntima amistad de Antón es motivo de debate incluso en su propio programa se apresuró a aclarar que "Fran es uno de los intérpretes, no lo he elegido yo, lo ha elegido el director".

Por lo demás quiso darle un poquito más de expectación al asunto señalando que también aparecerá "una actriz de toda la vida" pero sin desvelar su nombre.