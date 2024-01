Los espectadores de GH Dúo "sentencian" el papelón de Asraf Beno con Isa Pantoja

La pareja de tortolitos protagonizó la última gala del nuevo proyecto estrella de Mediaset y el público de la cadena dejó bien claro lo que piensa de todo esto, por si había alguna duda.

A pesar del poco tiempo que lleva en la casa de Guadalix, Asraf Beno ya ha tenido la oportunidad de hablar con su mujer, Isa Pantoja, por el día de su cumpleaños. Tan solo unos días después de celebrar su quinto aniversario como pareja, el concursante recibía una video llamada de su pareja para demostrarle todo lo que le quiere y resolverle algunas dudas.

Con las lágrimas en los ojos, la pareja se reencontraba a través de la pantalla demostrándose todo su amor: "Te quiero muchísismo, estoy super nerviosa, te veo en el 24 horas, yo estoy aquí para verte. Alberto también se quería quedar para gritarte pero es tarde y no puede. Quiere que te diga que tiene el viernes su primer partido de baloncesto... no me quiero emocionar, te quiero trasmitir todo positivo".

Sin poder retener la emoción, Isa también le enviaba un mensaje de su familia para que Asraf continúe con el concurso tranquilo: "Tu familia, tu madre, he hablado con ella esta tarde, tus hermanos, que te quieren un montón, les haces llorar cada dos por tres".

Asraf Beno e Isa Pantoja protagonizan la escena lacrimógena de GH Dúo

Visiblemente nerviosa, la hija de Isabel Pantoja intentaba demostrarle por todos los medios a su marido que le quiere y que le echa de menos: "Que te quiero, lo estás haciendo super bien, me siento super orgullosa de cómo eres, de la persona que tengo como marido, siguiendo tu corazón vas a llegar muy lejos en la vida".

Sin olvidarse de la duda que le ha estado rondando la cabeza en todo este tiempo sobre un posible embarazo de Isa, Asraf pudo por fin salir de dudas: "No, no, pero no te preocupes que tenemos mucho tiempo. Estamos juntos en esto, cuando vuelvas".

Sin embargo, las dudas y la trama amorosa de la pareja parece no interesar especialmente a los espectadores de Telecinco y este martes GH Dúo apenas si se movió en los audímetros con un 11.9% de share y 895.000 espectadores, prácticamente lo mismo que la semana pasada (11.9% y 890.000) y bastante lejos de Antena 3, que lideró cómodamente con un 14.4% y 1.337.000 para Hermanos.