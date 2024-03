La "mayor gilipollez" de Carmen Borrego harta a Carlos Sobera: revienta Mediaset

Hasta los presentadores más pacientes y pacientes están empezando a salir de su natural seráfico con la hermana de Terelu Campos... ¿hasta dónde está dispuesta a aguantar Telecinco?

Este lunes de Tierra de Nadie en Supervivientes se supone que el máximo interés pasaba por celebrar el Día del Padre en remoto con los concursantes que tienen hijos. Así Javier Ungría o Ángel Cristo Jr. debían protagonizar los titulares más emotivos y copar la atención con sus momentazos al recibir mensajes y escuchar la voz de sus hijas. En el caso del hijo de Bárbara Rey, la que tiene su novia y a la que considera "hija adoptiva", porque con la suya biológica lleva 5 años sin poder celebrar el Día del Padre.

Ungría se emocionó al oír a la niña que tuvo que Elena Tablada y Cristo hasta mostró esos gestos de humanidad que muchos están echando en falta en él, dentro y fuera de la isla.

Y sin embargo, una vez más la protagonista de todas las salsas volvió a ser Carmen Borrego que les robó la atención con un nuevo desplante al reality que hasta sacó de su natural seráfico al siempre paciente Carlos Sobera.

El nuevo desplante de una crecida Carmen Borrego a Supervivientes

Vamos que la hermana de Terelu Campos se negó, una vez más, a realizar la prueba de la Gala alegando en esta ocasión que "tengo muchísima ansiedad. No me encuentro bien". El presentador no daba crédito y tan descolocado estaba que hasta consideró que esa prueba era una "gilipollez" (tiene una plataforma a poco más de un metro de altura sobre el agua) comparada con el salto del helicóptero que realizó la propia Carmen en el primer programa.

Este nuevo desplante a la organización demostró por una parte que Carmen Borrego está bastante "sobrada" en el concurso y por otra que puede permitírselo... De hecho, una vez más copó los titulares y los post más polémicos en redes... y Supervivientes volvió a lograr que Telecinco mantuviera el tipo en la parrilla con un 15.3% de share y 1.078.000 espectadores frente a la todopoderosa Antena 3 que lideró por la mínima con Hermanos y 1.084.000.

Lejos, muy lejos, el Baila como Puedas de La 1 de TVE que se quedó en un discretísimo 5.5% y 402.000, por detrás incluso de Cuatro con Martínez y Hermanos (5.9% y 540.000).