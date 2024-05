El entorno de Isa Pantoja se pronuncia sobre la traición de su madre biológica

Al parecer, la madre biológica, ha llegado a España con el único objetivo de encontrarse con su hija, tras el intento fallido que protagonizó mientras Pantoja estaba en prisión.

Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, ya se encuentra en España para cumplir su sueño, encontrarse con su hija, según ha declarado en diferentes ocasiones: "Ojalá pueda conocerla", afirmaba a su llegada a Madrid ante los micrófonos de la prensa que la abordaban en el aeropuerto.

Por su parte, Isa siempre ha dejado claro que no desea conocer a su madre biológica. En las distintas entrevistas que ha ofrecido en televisión ha contado que se enteró de que era adoptada de forma casual por sus compañeros de colegio y nunca ha sentido curiosidad por conocer a su familia biológica.

No es la primera vez

La primera ocasión en la que Roxana Luque ofreció una entrevista, Isabel Pantoja se encontraba en prisión: "Me llamó preocupada desde la cárcel", explicaba, pues sentía que, en cierto modo, si la conocía, iba a traicionar a su madre. Alejandro Albalá se ha pronunciado de nuevo sobre una situación que conoce bien y se muestra tajante sobre la intención de Roxana Luque de conocer a Isa Pantoja.

JUANCAVLOG LLEGA DEL BRAZO DE ROXANA LUQUE, MAMÁ DE ISA PANTOJA Y PASA ESTO...https://t.co/cOinX6q62R@garcia_youtube — yomismo (@simiosinpelo) May 26, 2024

El joven ha reaparecido en el programa Fiesta donde ha reconocido que sabe que es una situación incómoda para su expareja: "A mí me parece un marrón para Isa que venga aquí su madre. Además, ella sabe que no quiere saber nada de ella. No sé a qué viene. No sé qué busca", ha afirmado tajante.

"Me parece de muy mala educación por su parte y de no tener corazón. No tienes que hacer eso. A mí me parece muy duro. No me gustaría ser ella, la verdad", explicaba Albalá, que, desde que saliera de Supervivientes, se mantiene alejado de los medios.

El plan de Isa Pantoja con el que se aleja de la polémica llegada de su madre biológica a España https://t.co/dlCbEnwRKl — Revista SEMANA (@semana_revista) May 26, 2024

Por su parte, Emma García confirmaba ser de la misma opinión: "Me parece durísimo para Isa". Mientras, Alexia Rivas ha recordado que Isa Pantoja ya dijo en su momento que no quería saber nada de su madre biológica: "Si Isa ha dicho públicamente que no quiere saber nada de ti, respeta la decisión de esa niña. No vengas aquí a provocar. Es un tema doloroso para ella", ha subrayado.

"Quiero anunciarles que estoy viajando a España muy pronto, para ser más precisos, estoy llegando en mayo porque las esperanzas de contactarme con Isa aún siguen intactas. Verla a ella y poder abrazarla, que es mi sueño. Voy a visitar Cantora", afirmaba.

Roxana Luque ha ofrecido distintas entrevistas en medios de nuestro país. La primera fue en el 'Deluxe' en el año 2015. Durante aquel testimonio contó que no se arrepiente de haber dado a su hija en adopción. "Conmigo lo hubiera pasado peor". También dijo que tenía miedo de que aquel episodio fuera traumático en su vida.