Jessica bueno destroza a Jota Peleteiro con las captura de pantalla de su novia

Está siendo una de las concursantes más polémicas de esta edición de Gran Hermano VIP por otros motivos, pero tampoco faltan los ingredientes más morbosos sobre sus exparejas. Muchas horas.

Siempre muy discreta con su vida privada y la relación que ha mantenido con todas sus ex parejas, Jessica Bueno ha mostrado su parte más sincera en la casa de Gran Hermano VIP hablando sobre Jota Peleteiro, el padre de dos de sus hijos menores, con el que no tiene relación en estos momentos tras su traumática ruptura.

Defendiendo la actuación del futbolista a pesar de sus infidelidades durante la relación, Jessica se sinceró con sus compañeros de concurso: "Me han mandado fotos con mi ropa interior, todo se ha sabido por parte de con quien él ha estado, no por mí. Él encima me machacaba a mí cuando era ella quien mandaba las capturas de pantalla" reveló ante las cámaras del reality de Telecinco.

Visiblemente dolida al recordar esa etapa de su vida, Jessica añadió dolida que: "Yo salgo de mi casa y al día siguiente hay una persona durmiendo en mi cama".

El arrepentimiento de Jessica Bueno lo ven miles de personas

Ante las preguntas de sus compañeros Bueno aseguró que a pesar de todos los rumores que le llegaban, ella siempre ponía la mano en el fuego por el padre de sus hijos pequeños (el mayor es hijo de Kiko Rivera): "Yo decía, es imposible, después de tantos años. Estuve como dos o tres semanas que no paraba de recibir cosas, estaba asustada, me amenazaban y me decían, lo voy a contar todo en la tele, yo sufría por él... Ojalá en algún momento pueda haber una relación cordial y normal", explicó la modelo mostrando su lado más sincero y vulnerable.

Eso sí, después de haber abierto su corazón a sus compañeros de "encierro", la concursante no pudo evitar los remordimientos pensando en la repercusión que habrán podido tener sus palabras en el exterior: "No debía haber mencionado nada, me vienen esos recuerdos de unos días que no sé... se me ha juntado todo", señaló entre lágrimas en el confesionario.

No en vano, las confesiones que no dejan en demasiado buen lugar a Jota Peleteiro ni a su novia fueron bastante vistas ante miles de personas este domingo de Debate de GH VIP en Telecinco. De hecho, 991.000 espectadores siguieron atentamente el reality la noche dominical, frente a los 978.000 de la semana pasada.