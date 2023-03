A las 3 semanas de morir su hijo, Lequio ya preguntaba por vientres de alquiler

El exmarido de Ana Obregón era de las tres únicas personas que conocían las intenciones de la actriz de ser madre. Él calla pero han surgido detalles que no ayudan a despejar rumores.

La bomba que pasará a los anales de la historia del corazón provocó un verdadero tsunami mediático a todos los niveles este miércoles: "Ana Obregón, madre de una niña por gestación subrogada en Miami". Una exclusiva que abrió rápidamente dos debates: la edad en la que se ha convertido de nuevo en madre la actriz (los 68 años) y la forma en la que ha sido.

Y su esperada reacción tampoco se hizo esperar demasiado. Este mismo miércoles Obregón compartió a través de sus redes sociales la portada de Hola con un mensaje que refleja el momento que está atravesando: "Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Muchas de las miradas se han dirigido desde el primer momento a Alessandro Lequio, que estuvo siempre al tanto de las intenciones de su exmujer. El colaborador, no obstante, se limitó este miércoles a señalar El programa de Ana Rosa que no va a hacer, ni ahora ni nunca, ningún comentario al respecto.

Las pocas personas que conocían los planes de Ana Obregón

Cabe señalar que Obregón solamente se lo había comunicado a sus hermanas y al padre de su hijo Aless, fallecido hace tres años, las personas en las que más confía y que han permanecido a su lado en su duelo cada día.

Se supone que por lo demás llevó en secreto desde junio del año pasado este proceso en el que se encontraba sumergida. A mitad de este mes de marzo se marchó a Miami, pasó allí sola el día de su cumpleaños y el 20 de marzo pudo coger en sus propios brazos a su hija Ana.

Claro que en medio del secretismo y la falta de detalles han comenzado a surgir teorías en las redes sociales como la de que el padre biológico de la bebé de Obregón sería su propio hijo Aless. Un rumor que se extiende en redes mientras se filtran informaciones tan impactantes como que Alessandro Lequio contactó con Kiko Hernández apenas tres semanas después de la muerte de su hijo para saber de qué país era el vientre de alquiler de las hijas del colaborador de Sálvame.

Lequio, ex marido de Ana Obregón, se puso, a través de una persona, en contacto con Kiko Hernández, a las tres semanas de morir Aless Lecquio, para saber de qué país era el vientre de alquiler de sus hijas.



Alucinando 😲 #YoVeoSálvame — M 📺 (@casasola_89) March 29, 2023

Según explicó Hernández este miércoles en Sálvame: "Yo me volqué en darle la información... Sabía que se estaba haciendo mal un proceso de luto. Esto es algo que tienes que meditarlo mucho. Yo estuve muchos años intentándolo de una forma o de otra. Y lo que se tarda en el proceso son tres años. Yo intuía que el proceso era para Ana".

En opinión de Kiko, "creo que Alessandro ha apoyado en todo momento a Ana. No creo que compartiera su decisión. Creo que lo habrán discutido. Entiendo que Alessandro le dijo: si lo quieres hacer, hazlo". Durante todo este tiempo, "yo no se lo he contado absolutamente a nadie. Es un tema muy íntimo como para ir contándolo".