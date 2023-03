Irene Montero ataca a Ana Obregón por su hija fruto de la gestación subrogada

La ministra de Igualdad no ha sido la única: María Jesús Montero, Patxi López o Adrián Barbón se han unido a esa crítica. Ciudadanos, el único en defender la "gestación subrogada altruista".

Es sin duda la noticia del día. Ana Obregón ha sorprendido a todos: ha sido madre de una niña por gestación subrogada en Miami. Su imagen saliendo del hospital en silla de ruedas con el bebé en brazos ya forma parte de la historia de la prensa del corazón. Normalmente, esta noticia se quedaría en las hojas de papel cuché, pero precisamente esa forma tan polémica de ser madre ha provocado que la noticia salte hasta la política.

Y es que, Ana Obregón ha vuelto a traer al primer plano informativo este debate social sobre la gestación subrogada. Partidos como Unidas Podemos tienen entre sus objetivos acabar con esta práctica, que ya es ilegal en España, en terceros países. Más bien que personas de nuestro país no puedan acudir a estos países para hacerlo, como ha hecho la estrella televisiva.

Irene Montero critica a Ana Obregón y la gestación subrogada

La ministra de Igualdad, Irene Montero, realiza declaraciones a los medios

Numerosos representantes políticos han reaccionado a la noticia. Entre ellos Irene Montero, que ha criticado duramente en los pasillos del Congreso esta forma de tener hijos y recordando que en España no es legal. "Con la nueva ley se considera una forma de violencia contra la mujer", ha declarado la ministra de Igualdad, que ha querido poner el foco en las mujeres que dan a luz y que por motivos económicos alquilan su vientre por necesidad.

Irene Montero dice que la gestación subrogada es "una forma de violencia contra las mujeres" https://t.co/GG9cNwe0vM pic.twitter.com/mfNKZ061ab — Europa Press TV (@europapress_tv) March 29, 2023

"Nunca se olviden de las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro. Suelen ser mujeres en absoluta pobreza y situación de precariedad", ha afirmado Irene Montero.

No ha sido el único miembro del Gobierno que ha criticado lo que ha hecho Ana Obregón. También ha hablado al respecto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que se trata de una explotación del cuerpo de la mujer y que no están de acuerdo tal y como han expresado en sus programas políticos. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha limitado a decir que "están en contra de estas cosas".

María Jesús Montero se posiciona en contra de la gestación subrogada https://t.co/rRHpIrIPAn pic.twitter.com/2edPnn0ygf — Europa Press TV (@europapress_tv) March 29, 2023

"Mercantilización de la mujer"

En el mismo sentido ha ido el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Senado, Enrique Santiago, que ha utilizado el término "mercantilización de la mujer" para dejar clara su postura y criticar que se puedan "comprar y vender embarazos". También la secretaria de organización de la formación morada, Lilith Verstringe, ha defendido esta misma postura en una entrevista en La 1 de TVE.

Sobre la gestación subrogada de Ana Obregón 👇👇



🎥 @MazelLilith pic.twitter.com/4UPK1mVVh1 — Podemos (@PODEMOS) March 29, 2023

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, también ha querido dar su opinión al respecto y lo ha hecho vía Twitter. El máximo dirigente asturiano ha compartido una foto de la salida del hospital de Ana Obregón, con su hija en brazos, afirmando que le da mucha pena ver una imagen así, más parecida a la de una serie de televisión que a la realidad.

Esta imagen me duele en el alma.

Es propia de “El Cuento de la Criada”, lo que me produce un enorme desasosiego.

No existe la gestación subrogada, existen los vientres de alquiler. pic.twitter.com/yXnreaVw6y — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) March 29, 2023

"Esta imagen me duele en el alma. Es propia de El Cuento de la Criada, lo que me produce un enorme desasosiego. No existe la gestación subrogada, existen los vientres de alquiler", reza el mensaje de Barbón.

Ciudadanos, defiende la "gestación subrogada altruista"

El único partido que ha matizado y ha defendido en cierta manera este método de tener hijos ha sido Ciudadanos. Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha defendido este miércoles la gestación subrogada pero desvinculada de una relación financiera entre los participantes, la que denominan altruista. Además ha llamado la atención sobre la situación legal en que se encuentran los menores fruto de esta práctica.