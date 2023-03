El musical Funny Girl arrasa en taquilla gracias a Lea Michele

La actriz le está ofreciendo lo que le faltaba a la obra: una voz asombrosa, seguridad y carisma. De la misma manera, se ha convertido en una 'it girl', con su faceta más social en redes.

Lea Michelle se mete en uno de los papeles más emblemáticos de Broadway, que en su mente, o al menos en la de Rachel Berry, personaje al que dio vida en la serie de televisión Glee, estaba destinado a interpretar.

La actriz de Glee ha conseguido poner al público de nuevo a sus pies, a pesar de ser una de las artistas mas detestadas de Hollywood, pero esta vez en Broadway y con una obra que no para de arrasar en taquilla.

Actualmente se encuentra interpretando el papel de Fanny Brice en el musical Funny Girl y terminará el año con esta actuación que le está trayendo todos los aplausos y ovaciones que su mala reputación le robó en el pasado.

Lea Michele ofrece lo que le estaba faltando a la obra

No es que de repente esta reposición de Funny Girl se transforme en un asombroso clásico de lo más revelador. En cambio, Michele le está ofreciendo lo que le faltaba a la obra: una voz asombrosa, seguridad y carisma. Además a la narración entre bastidores se le sumó el drama que se creó tras la polémica salida de la estrella original, Beanie Feldstein.

Su experiencia como actriz le permite manejar bastante bien la combinación de ambición, nervios, necesidad y vulnerabilidad que requiere su papel. Algunas de las inseguridades de Fanny tienen origen en sus problemas de clase, apariencia y educación. Está claro que Michele tiene una belleza que una peluca de época es incapaz de ocultar, pero aún así nos apuntamos a este engaño.

Por otro lado la temporada 2023-2024 del Carnegie Hall de Nueva York incluirá casi 170 conciertos, varios de ellos protagonizados por artistas de Broadway, donde participará Lea Michele, debutando en solitario este otoño. La estrella de Glee actuará en el Stern Auditorium/Perelman Stage el 30 de octubre a las 20.00 horas.

El Carnegie Hall conmemorará el centenario de la Rhapsody in Blue de George Gershwin con varias actuaciones, entre ellas un concierto el 13 de diciembre con Jean-Yves Thibaudet y Michael Feinstein. Ambos se reunirán en Dos pianos: Who Can Ask for Anything More? con dúos de piano recién arreglados, además de obras de contemporáneos y sucesores de Gershwin. Una inmersiva serie de cabaret Weimar Underground, titulada Parte de la caída de la República de Weimar: Dancing on the Precipice, contará con la presencia de la cantante de Chicago Ute Lemper en Weimar Berlin y After the Exodus (9 de febrero de 2024, a las 19:30 en la Sala Zankel) y del ganador de un Tony Alan Cumming con el conjunto de jazz The Hot Sardines (19 de abril a las 19:30 en la Sala Zankel).

La New York Pops, dirigida por el director musical y director de orquesta Steven Reineke, también presentará varias veladas en la emblemática sala de conciertos, todas ellas con favoritos de Broadway: Jeremy Jordan, Hailey Kilgore, Javier Muñoz y Elizabeth Stanley en 21st Century Broadway el 27 de octubre de 2023, a las 20.00 horas; One Night Only: An Evening with Sutton Foster and Kelli O'Hara el 17 de noviembre a las 20.00 horas; The Best Christmas of All con Norm Lewis el 22 y 23 de diciembre a las 20.00 horas; Montego Glover y el pianista Lee Musiker en Gershwin: A Century of Rhapsody in Blue el 9 de febrero de 2024, a las 20.00 horas; y Hitsville: Celebrating Motown, con Bryan Terrell Clark y Valisia LeKae, el 15 de marzo a las 20.00 horas.