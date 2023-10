La razón por la que Gabriela Guillén ingresó en Urgencias no deja bien a Bertín

Hasta el momento era de las pocas parejas del cantante que seguían defendiéndole a pesar de los pesares... pero después de la última del presentador con ella algo ha cambiado radicalmente.

En el aluvión de novias, amigas y conocidas especiales que le estaban saliendo a Bertín Osborne en los últimos tiempos ya hasta su exmujer Fabiola Martínez empezó a flojear en aquello de defender al cantante contra viento y marea y hasta concedió una exclusiva acusándole de ensuciar su matrimonio.

Parecía que la única que seguía defendiéndole frente a todo era Gabriela Guillén, la mujer que espera un hijo suyo y cuyo embarazo, precisamente, fue el que abrió la caja de los truenos.

Ahora, cuando apenas quedan 3 meses para dar a luz, Guillén ha explotado y se suma a la larga lista de mujeres que no dejan muy bien a Bertín.

En unas llamativas declaraciones la joven deja ver la nula preocupación que existiría por parte del cantante. Gabriela se muestra especialmente molesta desde que tuvo que acudir urgencias, ya que, según asegura, desde ese momento no habría sabido nada de él.

Gabriela Guillén acusa a Bertín Osborne de no preocuparse en absoluto de su próximo hijo

Patricia López, reportera de Vamos a ver, habló con Guillén, que le negó seguir enamorada del cantante y aseguró estar "muy enfadada" por todo lo que está pasando.

Sobre su visita a urgencias, explicó que llamó a Osborne hasta en "tres ocasiones" para contarle lo que estaba pasando y que él no fue capaz ni de devolverle la llamada. Además, confesó el accidente que sufrió en el hospital: "Se desplomó en urgencias encima de otra paciente y todo provocado por cómo se está portando Bertín con ella".

"Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital. Estaba realizando un masaje con madera y mi clienta es testigo. Ella me asistió, estuvo conmigo bastante tiempo y estoy muy agradecida. Luego fui a urgencias... le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él, no sé qué le está pasando. No tengo contacto con él", recalcó la paraguaya.

Muy decepcionada y dolida con la actitud que ha adoptado el cantante añade que "yo me había creído todo lo que me había dicho. Estuve con esta persona bastante tiempo, quizás no era una relación convencional como todo el mundo piensa, pero no soy cualquiera, una más, ni una amante, ni una amiga especial ni un rollete. Me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo", defendió pidiendo respeto.